Dünya Kupası’nda hangi ülkeler öne çıktı?

İlk maçlarda bu kadar sürpriz sonuçların yaşandığı ilk Dünya Kupası oldu. Turnuvanın iki favorisi Arjantin ve Almanya daha ilk maçlardan büyük bir hayal kırıklığı yaşadı.İspanya'nın muazzam bir başlangıcı var. Turnuvanın favorisi olabileceğinin göstergesi olarak Kosta Rika karşısında attıkları 7 gol de muhteşemdi. Tabii başlarındaki teknik adam Luis Enrique'nin de bunda büyük payı var. İspanya, Dünya Kupası'nda fark yaratmaya devam edecektir. Keza Fransa'nın da hazır olduğunu gördük.Diğer Dünya Kupaları'nda olduğu gibi Katar'da da ilk grup maçları sürprizlerle başladı. Önce Suudi Arabistan-Arjantin, ardından Almanya-Japonya maçlarında favori gösterilen takımların aldığı mağlubiyetler oldu. Ama bir başka gerçek var ki önemli olan gruptan çıkabilmek.Fransa'nın performansı da eksiklerine rağmen etkileyiciydi. Ama Brezilya-Sırbistan maçı bugüne kadar oynanan bütün maçları geride bıraktı. Oynanan oyun, ortaya koyulan tempolu futbol ve yetenekli genç bir takım görüntüsü veren Brezilya'nın bu Dünya Kupası'nda en büyük favorilerden biri olacağını düşünüyorum. Grup maçlarından sonraki süreçte eleme müsabakaları başladığında takımları daha gerçekçi bir şekilde yorumlayabiliriz.Heyecanı düşük ama sürprizi yüksek maçlarla başladı kupa. Takımlar daha havaya girememiş. Gözümüz yıldızlardaydı ama dünya futbolunun değişen rüzgârında yine teknik adamların felsefeleri ağır bastı.Her Dünya Kupası yeni bir akım sunar.Sonuncusunda da ön alan baskısı göze batmıştı. Katar'da her takım hepsinden bir şeyler almış ama genel olarak 'berabere kalayım' diyen yok. Formasyonlar daha göze battı. Üçlü ile Avrupa Şampiyonu olan İtalya, birçok teknik direktöre ilham verdi ama ilk maçlarda dörtlü oynayanların yüzü güldü. Brezilya ve Fransa keyif verdi, Arjantin'i kenara atmayalım. Sürpriz olarak İngiltere ve Almanya devreyle girebilir. Genç bir takımla gelip 7 golle başlayan İspanyollar'ı, daha dirençli bir rakip karşısında görmek gerekiyor.Yarı final adayları Arjantin ve Almanya'nın sürpriz mağlubiyetleri Meksika ve İspanya ile oynayacakları 2. maçları final havasına çevirdi. EURO 2021'in finalisti İngiltere, son şampiyon Fransa ve her kupanın favorisi Brezilya sınıfı geçerken, takdirnameyi Luis Enrique'nin İspanya'sı aldı.90 dakikaya eklenen ekstra sürelerin artması ise lig maçlarına da etki edecek bir devrim. Kadro kalitelerine göre hayal kırıklığı yaratanlar ise Danimarka, Belçika ve Uruguay. Her Dünya Kupası'nda olduğu gibi Katar'da da su yavaş yavaş kaynıyor. Asıl hikâye son 16 turundan sonra yazılacak.Ancak geriye dönüp tarihe baktığınız zaman her finaller yeni kahramanlar çıkartır. Özlenenler ise elbette ki Ay- Yıldızlı forma ve İtalya Milli Takımı'nın kimselere benzemeyen coşkulu marş okuyuşları…Dünya Kupası'nda hep aynı takımlar ön plana çıkıyor.Arjantin'in Suudi Arabistan'a 2-1 yenilmesi bir iş kazasıydı. Almanya'nın ise bir turnuva takımı olmasına rağmen gücünü fazlası ile kaybettiğini görüyoruz. Bu konuda otoriteler, Bayern Münih ve Borussia Dortmund'u suçluyor.Japonlar, Almanya karşısında kazanırken bir kez daha iş disiplini ile öne çıktılar. Kupanın en önemli oyuncusu 5. kez dev turnuvada oynayan Ronaldo olacak gibi görünüyor. Dünya yıldızı, bu dev turnuvaya kulüpsüz olarak başladı.