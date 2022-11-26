Dünya Kupası’nda Suudi Arabistan’ın rakibi Polonya! İlk gol geldi... -CANLI

İlk maçta turnuvanın favorisi Arjantin'i 2-1 mağlup ederek tarihi bir galibiyet alan Suudi Arabistan bu maçı da kazanmak ve gruptan çıkmayı garantilemek istiyor. Diğer yandan ilk maçta Meksika ile 0-0 berabere kalan Polonya da 3 puanın peşinde.

CANLI SKOR: Suudi Arabistan 0-1 Polonya

GOL: 40' Zielinski

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İLK 11'LER

Suudi Arabistan: Abdulhamid, Alamri, Albulayhi, Alburayk, Alanjei, Almalki, Kanno, Albrikan, Aldawsari, Alsehri

Polonya: Szczesny, Bereszynski, Kiwior, Glik, Cash, Zielinski, Krychowiak, Bielik, Frankowski, Milik, Lewandowski