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Giriş Tarihi: 26.11.2022 15:59 Son Güncelleme: 26.11.2022 16:41

Dünya Kupası'nda Suudi Arabistan'ın rakibi Polonya! İlk gol geldi... -CANLI-

Dünya Kupası’nda Suudi Arabistan’ın rakibi Polonya! İlk gol geldi... -CANLI-

2022 Dünya Kupası'nda heyecan devam ediyor. C Grubu'nda ikinci maçlar bugün oynanıyor. İlk maçta Arjantin'i yenerek tarihi bir galibiyet alan Suudi Arabistan bugün Polonya ile karşı karşıya geliyor. Zorlu maç saat 16.00'da başladı. Suudi Arabistan bu maçı kazandığı taktirde gruptan çıkmayı garantileyecek. Maçın ilk yarısında tek go var...

2022 Katar Dünya Kupası'nda heyecan devam ediyor. Gruplarda ikinci maçlar başladı. Bugün C Grubu'nda Suudi Arabistan ile Polonya karşı karşıya geliyor. Maçın ilk yarısında tek gol sesi var...

İlk maçta turnuvanın favorisi Arjantin'i 2-1 mağlup ederek tarihi bir galibiyet alan Suudi Arabistan bu maçı da kazanmak ve gruptan çıkmayı garantilemek istiyor. Diğer yandan ilk maçta Meksika ile 0-0 berabere kalan Polonya da 3 puanın peşinde.

CANLI SKOR: Suudi Arabistan 0-1 Polonya

GOL: 40' Zielinski

Canlı anlatım

İLK 11'LER

Suudi Arabistan: Abdulhamid, Alamri, Albulayhi, Alburayk, Alanjei, Almalki, Kanno, Albrikan, Aldawsari, Alsehri

Polonya: Szczesny, Bereszynski, Kiwior, Glik, Cash, Zielinski, Krychowiak, Bielik, Frankowski, Milik, Lewandowski

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Dünya Kupası'nda Suudi Arabistan'ın rakibi Polonya! İlk gol geldi... -CANLI-
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