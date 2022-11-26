Dünya Kupası’nda Suudi Arabistan’ın rakibi Polonya! İlk gol geldi... -CANLI

2022 Katar Dünya Kupası'nda heyecan devam ediyor. Gruplarda ikinci maçlar başladı. Bugün C Grubu'nda Suudi Arabistan ile Polonya karşı karşıya geliyor. Maçın ilk yarısında tek gol sesi var...
İlk maçta turnuvanın favorisi Arjantin'i 2-1 mağlup ederek tarihi bir galibiyet alan Suudi Arabistan bu maçı da kazanmak ve gruptan çıkmayı garantilemek istiyor. Diğer yandan ilk maçta Meksika ile 0-0 berabere kalan Polonya da 3 puanın peşinde.
CANLI SKOR: Suudi Arabistan 0-1 Polonya
GOL: 40' Zielinski
İLK 11'LER
Suudi Arabistan: Abdulhamid, Alamri, Albulayhi, Alburayk, Alanjei, Almalki, Kanno, Albrikan, Aldawsari, Alsehri
Polonya: Szczesny, Bereszynski, Kiwior, Glik, Cash, Zielinski, Krychowiak, Bielik, Frankowski, Milik, Lewandowski