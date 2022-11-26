Fatih Terim’in acı günü

A Milli Futbol Takımı ve Galatasaray'ın eski teknik direktörü Fatih Terim'in annesi Nuriye Terim 91 yaşında hayata gözlerini yumdu. Geçtiğimiz haftalarda rahatsızlanarak hastaneye kaldırılarak yoğun bakıma alınan Nuriye Terim, dün yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Nuriye Terim'in bugün öğle namazı sonrası Adana'daki Asri Mezarlıkta eşi Talat Terim'in mezarının yanına defnedileceği belirtildi.Vefat haberini alır almaz Adana'ya giden Fatih Terim'in, annesiyle arasındaki bağ çok kuvvetliydi. İmparator hakkında hazırlanan belgeselde annesi Nuriye Terim için ayrılan bölümde hocanın yakın arkadaşı Fahri Yılmaz şunları anlatıyor: "Annesi hocaya taktik veriyor. Maçtan önce ve sonra mutlaka arayıp yorum yap-ı yor. Fatih Terim'i telefonla arayıp,derdi"… İmparator'un kız kardeşi Belgin Arıcan da annesi hakkında, "Annem futbol hastası. Çok seviyor. Asla G.Saray maçlarını kaçırmaz" yorumunu yapmıştı.