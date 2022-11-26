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Giriş Tarihi: 26.11.2022 11:14

Fenerbahçe'den sürpriz transfer! 18 yaşındaki Ozan Suncak ile sözleşme imzalandı

Fenerbahçe’den sürpriz transfer! 18 yaşındaki Ozan Suncak ile sözleşme imzalandı

Fenerbahçe'de Almanya'da son olarak SSV Reutlingen'de forma giyen ve genç milli takımımızda oynayan 18 yaşındaki orta saha oyuncusu Ozan Suncak'ı transfer etti.

Altyapıya oyuncu transferlerine devam eden Fenerbahçe, Tiago Çukur'dan sonra orta saha oyuncusu Ozan Suncak'ı da kadrosuna katttı. Genç oyuncu İstanbul'a gelerek Sarı-Lacivertlilerle sözleşme imzaladı. Sarı-Lacivertliler, Almanya'da son olarak SSV Reutlingen'de forma giyen ve genç milli takımımızda oynayan 18 yaşındaki orta saha oyuncusu Ozan Suncak'ı transfer etti.

FENERBAHÇE'NİN YENİ TRANSFERİ OZAN SUNCAK KİMDİR?
Almanya'da Stuttgart altyapısında yetişen ve Reutlingen U19'da forma giyen, aynı zamanda genç milli takımımızda da oynayan 18 yaşındaki orta saha oyuncusu Ozan Suncak, 31 Temmuz 2004 yılında dünyaa geldi. Genç oyuncu merkez orta saha oalrak görev yapmaktadır. Futbol kariyerine Stuttgart altyapısında başlayan genç oyuncu son olarak Reutlingen U19 takımının formasını giydi.

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Fenerbahçe'den sürpriz transfer! 18 yaşındaki Ozan Suncak ile sözleşme imzalandı
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