Fenerbahçe’den sürpriz transfer! 18 yaşındaki Ozan Suncak ile sözleşme imzalandı

Altyapıya oyuncu transferlerine devam eden Fenerbahçe, Tiago Çukur'dan sonra orta saha oyuncusu Ozan Suncak'ı da kadrosuna katttı. Genç oyuncu İstanbul'a gelerek Sarı-Lacivertlilerle sözleşme imzaladı. Sarı-Lacivertliler, Almanya'da son olarak SSV Reutlingen'de forma giyen ve genç milli takımımızda oynayan 18 yaşındaki orta saha oyuncusu Ozan Suncak'ı transfer etti.