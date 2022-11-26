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Giriş Tarihi: 26.11.2022 21:55 Son Güncelleme: 26.11.2022 22:04

Galatasaray'da Oliveira idmanı yarıda bıraktı

DHA
Galatasaray’da Oliveira idmanı yarıda bıraktı

Galatasaray, 2022 FIFA Dünya Kupası nedeniyle Spor Toto Süper Lig’e verilen arada çalışmalarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü. Sarı-kırmızılı ekipte antrenman sırasında girdiği ikili mücadelede ayak bileği burkulan Sergio Oliveira idmanı yarıda bıraktı.

Koşu çalışmasıyla başlayan idman, ısınma hareketleriyle devam etti. Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, iki grup halinde 5'e 2 pas çalışmasının ardından dar alanda oyunla sona erdi.

Medipol Başakşehir maçında sol dizine aldığı darbeden dolayı kemik ödemi oluşan ve bir süredir tedavisine devam edilen Rashica ve yine Medipol Başakşehir maçında sol arka adalesinde 2'nci derece zorlanma ve yırtık tespit edilen Emre Taşdemir ile iki hafta önce iç yan bağlarında yırtık oluşan ve tedavisine devam edilen Mathias Ross idmanda yer almadı.

Bugün yapılan antrenmanın son bölümünde girdiği ikili mücadelede ayak bileği burkulan Sergio Oliveira idmanı yarıda bıraktı. Portekizli futbolcunun durumu pazartesi günü çekilecek MR'dan sonra netlik kazanacak.

Sarı-kırmızılılar, yarın saat 16.30'da yapacağı idmanla çalışmalarını sürdürecek.

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Galatasaray'da Oliveira idmanı yarıda bıraktı
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