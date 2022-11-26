Her konuda kenetlenelim!

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan camiaya "kenetlenme" çağrısı geldi. Koç, "Omuz omuza olmalıyız. F.Bahçe bugüne kadar ne kazandıysa hep zorluklar, topyekûn karşısında mücadele edenlere karşı kazandı. Hiçbir şey altın tepside F.Bahçe'ye sunulmadı. Adalet isteyenler F.Bahçe'ye adaletsizlik istediler, açıkça ve hiç çekinmeden" diye konuştu.Koç şöyle devam etti: "Bu sezon, taraftarımızdan esnafımıza, Anadolu'daki dernek üyemizden dünyanın bir diğer ucundaki Fenerbahçeli'ye hepimizin aynı bilinç ve sorumlulukla, her konuda çok uyanık, çok proaktif, kenetlenmiş olmamız ve kulübümüzü sıkı sıkı sahiplenmemiz gerekiyor. Bu mücadelede camiamızın kenetlenmiş olması hedeflediğimiz başarılara ulaşmamızdaki en önemli etkendir."Sporcularımızabu sezon hayatınızda vermediğinizkadar destek vermenizisizden önemle rica ediyorum.Cumhuriyetimizin100. yılındaCumhuriyetinFeneri,Fenerbahçe'ninçatısıaltında mücadelemizisürdüreceğiz."1907Fenerbahçe Derneği'nin Cumhuriyetin 100. kuruluş yıldönümünde stadın isminin Atatürk Stadı olarak değiştirilmesi isteğine de değinen Koç, "Bu konu birkaç yıldır Yüksek Divan Kurulu'nda gündeme geliyor. Kongre üyelerimizden mektuplar da almaya başladık. Stat ismi nasıl değişir?Bunun bir camia arzusu olarak gerçekleşmesi önemli. Bunu Saracoğlu ve Ülker aileleriyle de görüşüp 100. yılımız tamamlanmadan, 29 Ekim 2023 yılında gerçekleştirebilmek için değerlendireceğiz. 100. yılımızın en önemli vazifesi olarak bunu not edelim" dedi.