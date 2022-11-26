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Giriş Tarihi: 26.11.2022

Her konuda kenetlenelim!

BERKAY TURAN
Her konuda kenetlenelim!

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, özlenen şampiyonluk için camiaya çağrıda bulundu: Bugüne kadar kazanılan başarıları hep zorluklarla elde ettiklerini hatırlatan Koç, "Hiçbir şey Fenerbahçe'ye altın tepside sunulmadı. Adalet isteyenler bize adaletsizlik istediler. Bunlara izin vermeyelim. Futbolcularımıza hayatınızda vermediğiniz kadar destek olmanızı istiyorum" dedi

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan camiaya "kenetlenme" çağrısı geldi. Koç, "Omuz omuza olmalıyız. F.Bahçe bugüne kadar ne kazandıysa hep zorluklar, topyekûn karşısında mücadele edenlere karşı kazandı. Hiçbir şey altın tepside F.Bahçe'ye sunulmadı. Adalet isteyenler F.Bahçe'ye adaletsizlik istediler, açıkça ve hiç çekinmeden" diye konuştu.

KULÜBÜ SAHİPLENMELİYİZ
Koç şöyle devam etti: "Bu sezon, taraftarımızdan esnafımıza, Anadolu'daki dernek üyemizden dünyanın bir diğer ucundaki Fenerbahçeli'ye hepimizin aynı bilinç ve sorumlulukla, her konuda çok uyanık, çok proaktif, kenetlenmiş olmamız ve kulübümüzü sıkı sıkı sahiplenmemiz gerekiyor. Bu mücadelede camiamızın kenetlenmiş olması hedeflediğimiz başarılara ulaşmamızdaki en önemli etkendir."

RAKİP CEPHE GENİŞ
"Şampiyonluğa oynadığımız zaman ne hikmetse karşıdaki cephe daha geniş oluyor. Sporcularımıza bu sezon hayatınızda vermediğiniz kadar destek vermenizi sizden önemle rica ediyorum. Cumhuriyetimizin 100. yılında Cumhuriyetin Feneri, Fenerbahçe'nin çatısı altında mücadelemizi sürdüreceğiz."

STADIN İSMİ İÇİN KARAR YÖNETİMİN
1907 Fenerbahçe Derneği'nin Cumhuriyetin 100. kuruluş yıldönümünde stadın isminin Atatürk Stadı olarak değiştirilmesi isteğine de değinen Koç, "Bu konu birkaç yıldır Yüksek Divan Kurulu'nda gündeme geliyor. Kongre üyelerimizden mektuplar da almaya başladık. Stat ismi nasıl değişir? Mevzuata göre stat ismi Yönetim Kurulu'nun bir karar almasıyla değişir. Bunun bir camia arzusu olarak gerçekleşmesi önemli. Bunu Saracoğlu ve Ülker aileleriyle de görüşüp 100. yılımız tamamlanmadan, 29 Ekim 2023 yılında gerçekleştirebilmek için değerlendireceğiz. 100. yılımızın en önemli vazifesi olarak bunu not edelim" dedi.

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