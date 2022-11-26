Kardeş payı!

B Grubu ikinci maçında karşı karşıya gelen İngiltere ile ABD, 0-0'la suskun kalınca puanları paylaştı. Temposu son derece düşük geçen mücadelenin en heyecanlı anı ise 33. dakikada Chelsea'de forma giyen Amerikalı oyuncu Pulisic'in direkten dönen topuydu.ve 1.5 milyar Euro piyasa değeriyle Dünya Kupası'nın en pahalı kadrosuna sahip olan İngiltere, kaleye sadece 3 isabetli şut çekerken, ABD ise 1 isabet bulabildi.