Kardeş payı!

Turnuvanın en değerli takımı İngiltere ile ABD ikinci maçlarında sessiz kalırken ortaya konan futbol, izleyenleri uyuttu. Gruptaki her şey son maçlara kaldı
B Grubu ikinci maçında karşı karşıya gelen İngiltere ile ABD, 0-0'la suskun kalınca puanları paylaştı. Temposu son derece düşük geçen mücadelenin en heyecanlı anı ise 33. dakikada Chelsea'de forma giyen Amerikalı oyuncu Pulisic'in direkten dönen topuydu. Bellingham dışında(B.Dortmund) bütün oyuncularıPremier Lig'de top koşturan ve 1.5 milyar Euro piyasa değeriyle Dünya Kupası'nın en pahalı kadrosuna sahip olan İngiltere, kaleye sadece 3 isabetli şut çekerken, ABD ise 1 isabet bulabildi.