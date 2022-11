Kupa günlüğü

Brezilya teknik heyeti, Sırbistan mücadelesinde ayak bileğine darbe gelen ve oyundan çıkarken gözyaşlarına boğulan Neymar'ı korumaya alacak. Diario Sport'un haberine göre; Sambacılar, yıldız futbolcunun sakatlığının daha fazla ilerlememesi için son 16 turuna kadar sahaya sürmeyi planlamıyor. Brezilya'nın doktoru Rodrigo Lasmar da Neymar'ın ayağındaki şişliğin inmesini beklediklerini ifade etti.Dünya Kupası'nda hakemlerin kazanacağı ücretler dudak uçuklattı. AS'ın haberine göre; grup aşamalarında orta ve VAR hakemleri maç başı 3'er bin dolar kazanırken yan hakemlere 2 bin 500 dolar veriliyor. Sonraki turlarda bu ücretler, maçın as hakemi için 10 bin dolara, VAR ve yana ise 5'er bin dolara yükseliyor.Arjantin'i yenerek büyük sürprize imza atan Suudi Arabistan'ın başarısındaki en büyük pay, teknik direktör Herve Renard'ın… Fransız hocanın, bu galibiyetten sonra ilginç bir röportajjı da ortaya çıktı. İşte sözleri: "Draguignan takımında antrenörlük diplomamı almaya çalışırken eşimle temizlik işlerine de bakıyorduk. Her sabah 03.00'te kalkıp binalardaki çöp kutularını dışarı çıkarırdım." 2012'de Zambiya'ya tarihinde ilk kez Afrika Uluslar Kupası şampiyonluğu yaşatan Renard, Fildişi Sahili'ni de 25 yıl sonra Afrika şampiyonluğuna taşımıştı.Arjantin'in 36 maçlık yenilmezlik serisini yerle bir eden Suudi Arabistan Milli Takımı, lüks araçlarla ödüllendirilecek. Dış basına yansıyan haberlere göre; veliaht Prens Muhammed bin Salman, kadroda yer alan her bir futbolcuya yaklaşık 500 bin dolar (9.3 milyon TL) değerinde Rolls- Royce Phantom hediye edecek. Toplamda 13 milyon dolara tekabül eden bu armağan, 26 futbolcuya verilecek. Suudi Arabistan, Tangocular'ı 1-0 geriye düştüğü maçta 2-1 devirmeyi başarmıştı.