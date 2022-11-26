Lionel Messi, Dünya Kupası'nda ilk galibiyeti için sahada! Arjantin - Meksika (CANLI)

2022 Dünya Kupası'na favori olarak gelen takımlardan Arjantin, C Grubu'ndaki ikinci maçında Meksika ile karşılaşacak. Lusail Stadı'nda oynanacak ve saat 22.00'de başlayacak mücadeleyi İtalyan hakem Daniele Orsato yönetecek.

CANLI | ARJANTİN - MEKSİKA

İLK 11'LER

Arjantin: Martinez, Montiel, Otamendi, Martinez, Acuna, De Paul, Rodriguez, Mac Allister, Di Maria, Messi, Lautaro

Meksika: Ochoa, Alvarez, Araujo, Moreno, Montes, Gallardo, Guardado, Herrera, Chavez, Lozano, Vega

İlk maçında öne geçmesine karşın Suudi Arabistan'a sürpriz bir şekilde 2-1 yenilen ve 36 maçlık yenilmezlik serisi sona eren Arjantin, kupadaki ilk galibiyetini almak için sahaya çıkacak.

Meksika ise Robert Lewandowski'nin penaltı kaçırdığı maçta Polonya ile 0-0 berabere kalmıştı.

İki takım, Dünya Kupası tarihinde 3 kez karşılaşırken, üçünden de "Tangocular" galip ayrıldı.