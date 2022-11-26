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Giriş Tarihi: 26.11.2022

Rekorların efendisi

Rekorların efendisi

37 yaşındaki CR7, performansıyla yine mest ediyor. Gana karşısında beşinci defa Dünya Kupası sahnesine ayak basan Cristiano Ronaldo, Katar'da da şovunu yaptı

Futbolun son 20 yılına başarılarıyla damgasını vuran Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo, Katar'da oynanan Dünya Kupası'nda farkını yine konuşturdu. Gelecek nesillere de rol model olan 37 yaşındaki futbolcu, Manchester United ile çalkantılı geçen döneme rağmen mental olarak tamamen turnuvaya odaklandı.

YEŞİL SAHADA BİR BENZERİ YOK
Gana karşısında turnuvanın ilk maçına çıkan yıldız futbolcu, performansıyla futbolseverleri yine şaşırtmadı. 5. kez Dünya Kupası sahnesinde boy gösteren Cristiano Ronaldo, rekor listesine güncelleme yaptı. İşte CR7'nin, futbolun uluslararası alanda en büyük organizasyonunda tek başına altüst ettiği rekorlar:
Portekiz futbol tarihinin Dünya Kupası'nda gol atan en genç (18 yıl 6 ay) ve en yaşlı futbolcusu (37 yıl 9 ay).
Dünya Kupalarında 7 kezle en çok maçın adamı seçilen kişi.
Üst üste büyük 10 turnuvada gol atmayı başaran ilk futbolcu.
5 ayrı Dünya Kupası'nda fileleri sarsan tek oyuncu.
Art arda 5 Dünya Kupası'nda gol atan tek isim.
5 Dünya Kupası ve 5 Avrupa Şampiyonası'nda oynayan tek oyuncu.

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Rekorların efendisi
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