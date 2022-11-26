Rekorların efendisi Cristiano Ronaldo

Futbolun son 20 yılına başarılarıyla damgasını vuran Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo, Katar'da oynanan Dünya Kupası'nda farkını yine konuşturdu. Gelecek nesillere de rol model olan 37 yaşındaki futbolcu, Manchester United ile çalkantılı geçen döneme rağmen mental olarak tamamen turnuvaya odaklandı.