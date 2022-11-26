Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Rekorların efendisi Cristiano Ronaldo
Giriş Tarihi: 26.11.2022 10:36 Son Güncelleme: 26.11.2022 10:40

Rekorların efendisi Cristiano Ronaldo

UĞUR ÇEM
Rekorların efendisi Cristiano Ronaldo

37 yaşındaki Cristiano Ronaldo performansıyla mest etmeye devam ediyor. Gana karşısında 5. defa Dünya Kupası sahnesine ayak basan Cristiano Ronaldo, Katar'da da şovunu yaptı.

Futbolun son 20 yılına başarılarıyla damgasını vuran Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo, Katar'da oynanan Dünya Kupası'nda farkını yine konuşturdu. Gelecek nesillere de rol model olan 37 yaşındaki futbolcu, Manchester United ile çalkantılı geçen döneme rağmen mental olarak tamamen turnuvaya odaklandı.

YEŞİL SAHADA BİR BENZERİ YOK
Gana karşısında turnuvanın ilk maçına çıkan yıldız futbolcu, performansıyla futbolseverleri yine şaşırtmadı. 5. kez Dünya Kupası sahnesinde boy gösteren Cristiano Ronaldo, rekor listesine güncelleme yaptı. İşte CR7'nin, futbolun uluslararası alanda en büyük organizasyonunda tek başına altüst ettiği rekorlar:

- Portekiz futbol tarihinin Dünya Kupası'nda gol atan en genç (21 yaş 132 gün) ve en yaşlı (37 yıl 295 gün) futbolcu
- Dünya Kupalarında 7 kezle en çok maçın adamı seçilen kişi.
- Üst üste büyük 10 turnuvada gol atmayı başaran ilk futbolcu.
- 5 ayrı Dünya Kupası'nda fileleri sarsan tek oyuncu.
- Art arda 5 Dünya Kupası'nda gol atan tek isim.
- 5 Dünya Kupası ve 5 Avrupa Şampiyonası'nda oynayan tek oyuncu.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika: Şişli Kuştepe'de korkunç olay! Gecekonduda 2'si kadın 3 ceset
SON DAKİKA: Sözleşmeliye kadro şartları netleşti! 'Sözleşmeli memura kadro ne zaman' sorusu yanıt buldu!
"Yunan ağzı yakışmıyor Ceyda!" Suzan Sabancı Dinçer’in kızı Ceyda Sabancı Dinçer'e 'Constantinople' tepkisi!
SON DAKİKA: KYK borç sorgulama ekranı açıldı! Bakan Mehmet Kasapoğlu açıkladı: An itibarıyla e-Devlet'te!
Son dakika Beşiktaş haberleri: Şenol Güneş'ten flaş Cristiano Ronaldo açıklaması!
CHP'li Engin Altay'dan Akşener'e çağrı: Yavuz Ağıralioğlu'nun kulağı çekilmeli
SON DAKİKA | İstiklal bombacısı teröristin kardeşi ile ilgili flaş detay: PKK'nın hain planı deşifre oldu
Konya'daki hayvana işkenceyle ilgili gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı
Kılıçdaroğlu’nun vizyon projesi ve arkasındaki ‘sır’ adam
Halk TV’de zor anlar; Başkan Erdoğan'a dua edince yayına müdahale ettiler
ARKADAŞINA GÖNDER
Rekorların efendisi Cristiano Ronaldo
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA