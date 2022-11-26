Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Michy Batshuayi, Avrupa’yı peşine taktı

12 GÜNLÜK TATİL BİTTİ

Bu arada Sezonun geride kalan bölümünde 25 maç yapan Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus, milli arada futbolcularına 12 gün izin vermişti. Ve bu süre dün doldu. Dünya Kupası'ndaki Batshuayi ve Valencia dışında dün tam kadro Samandıra'da toplanan sarı-lacivertliler, 5-12 Aralık'taki Antalya kampına kadar İstanbul'da çalışacak. Burada hazırlık maçı yapmak için arayış ise sürüyor.