Son dakika Trabzonspor transfer haberleri: Steaua Bükreş’ten Adrian Sut açıklaması

Bu sezon özellikle orta sahadaki oyun kurgusu nedeniyle eleştirilen Trabzonspor'da mücadele gücünün düşük olması büyük eksiklik olarak göze çarpıyordu. Abdullah Avcı'nın düzeltmek istediği noktalardan biri olan savunma direncine katkıda bulunması için takviye yapılması bekleniyordu.
İKİ AYAĞINI DA ÇOK İYİ KULLANIYOR
Rumen basını, Trabzonspor'un Steaua Bükreş'ten Adrian Gheorghe Sut'u istediğini iddia etti. Haberde Becali'nin, 3 sene önce bedavaya getirdiği Sut'u 3 milyon euro civarında bir bedelle göndermeye razı olduğunu belirtildi. Adrian Gheorghe Şut için FCSB'nin Sportif Direktörü Mihai Stoica, "Şu an için kendisi hakkında bir insiyatifimiz yok. Gelişmeleri birlikte göreceğiz" ifadelerini kullandı.
MENAJERİ İSTANBUL'A GELDİ
Tüm bu gelişmelerin yaşandığı sırada Adrian Sut'un menajeri Florin Vulturar, İstanbul'a geldi. Türkiye'de birçok bağlantısı bulunan Florin Vulturar, Ümraniyespor takımında forma giyen Valentin Gheorghe'in de temsilcisi. Aynı zamanda da Olimpiu Morutan'ı Galatasaray'a transfer etiren isim olarak bilinen Rumen menajerin Trabzonspor ile görüşüp görüşmediği ise net değil. (Fotomaç)