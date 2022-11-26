Son dakika Trabzonspor transfer haberleri: Steaua Bükreş’ten Adrian Sut açıklaması

İKİ AYAĞINI DA ÇOK İYİ KULLANIYOR

Rumen basını, Trabzonspor'un Steaua Bükreş'ten Adrian Gheorghe Sut'u istediğini iddia etti. Haberde Becali'nin, 3 sene önce bedavaya getirdiği Sut'u 3 milyon euro civarında bir bedelle göndermeye razı olduğunu belirtildi. Adrian Gheorghe Şut için FCSB'nin Sportif Direktörü Mihai Stoica, "Şu an için kendisi hakkında bir insiyatifimiz yok. Gelişmeleri birlikte göreceğiz" ifadelerini kullandı.