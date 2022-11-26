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Giriş Tarihi: 26.11.2022 09:32 Son Güncelleme: 26.11.2022 09:41

Trabzonspor'da Abdülkadir Ömür ortaya geçiyor

YUNUS EMRE SEL
Trabzonspor’da Abdülkadir Ömür ortaya geçiyor

Trabzonspor’un genç oyuncusu Abdülkadir Ömür, esas mevkiine geri dönüyor. Abdullah Avcı, Visca'nın sakatlığı nedeniyle eksiği gidermek için sağ kanatta oynattığı Ömür için sinyali verdi. 23 yaşındaki futbolcu artık ofansif ve merkez orta sahada görev yapacak.

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, sezonun geri kalan bölümünde Visca'nın sakatlığı sebebiyle zaman zaman sağ kanatta değerlendirdiği Abdülkadir Ömür'ün, bu nedenle performansının düştüğünü açıkladı.

Avcı'nın antrenmanlarda daha fazla serbestlik tanıdığı oyuncuyu, ofansif orta saha ve merkez orta saha bölgelerinde kullanmayı düşündüğü öğrenildi. Tecrübeli teknik adam, böylelikle oyuncunun bireysel yeteneklerini kullanmasına daha fazla fırsat tanımayı planlıyor.

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Bu arada Trabzonspor'un ara dönemde oynayacağı hazırlık maçlarının programı da netleşmeye başladı. Fırtına, Antalya kampındaki ilk hazırlık maçını 3 Aralık Cumartesi günü Hull City ile oynayacak.

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Trabzonspor'da Abdülkadir Ömür ortaya geçiyor
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