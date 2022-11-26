Trabzonspor'un eski yıldızı Berat Özdemir'den itirafı! "Abdullah Avcı transferimi veto etti"

"HULL CİTY'DEN TEKLİF VARDI"

Yeni sezon başlarken Hull City'den bir teklif vardı. Kulübümüz ve Abdullah hoca veto ettiler. Ben de saygı duydum. Ondan sonraki gelişen ortam veya benim rahat hissedip hissetmemem, acaba aklıma ayrılsam mı yeni bir maceraya atılsam mı düşüncesini soktu. Türkiye içerisine gitmek istemezdim Trabzonspor'dan sonra. Menajerim böyle bir teklif getirince ben de şaşırdım, biraz araştırdım. Lig kalitesi beklendiği kadar alt seviye değil sadece sıcak çok etkiliyor oyuncuları. Beklenmedik bir anda karar verdim ailemle de konuşarak ve Suudi Arabistan'a El İttifak'a gittim.

"FENERBAHÇE MAÇI İLK ADIMDI"

Bence içeride kazandığımız Fenerbahçe maçı ilk adımdı şampiyonluktaki. İkincisi de Beşiktaş deplasmanıydı, 90 artıda Cornelius'un attığı gol. Bu iki maçtan sonra 'oluyoruz' dediğimi hatırladım. İkisinde de çok yükseldik. Kesinlikle hayır. Biz o kadar rahattı ki. Maç kaybediyorduk, arkamıza bakıyorduk 15 puan fark. Berabere kalıyorduk, 16 puan fark olmuş. Şehir ister istemez sürekli domine etmemizi bekledi veya puan kaybettiğimizde ufak stres yaşamış olabilir. Ama biz oyuncu grubu olarak tam anlamıyla inanmıştık şampiyonluğa. İnanılmaz rahattık.