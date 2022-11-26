Valencia 1 puanı getirdi, sakatlandı

Grubu'nun diğer maçında Hollanda ile Ekvador 1-1 berabere kaldı. Portakallar, 6. dakikada öne geçti.49'da Enner Valencia sahneye çıktı. Estupinan'ın vuruşunda kaleciF.Bahçe'nin golcüsü, skoru eşitledi: 1-1. İlk maçta de Katar'ın ağlarını 2 kez sarsan Valencia, Dünya Kupası tarihinde bir Güney Amerika ülkesi adına arka arkaya 6 gol kaydeden ilk isim oldu. 79'da Gakpo'nun yerine oyuna giren veSon dakikalarda sakatlanan Valencia, oyunu sedyeyle terk etti.