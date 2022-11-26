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Giriş Tarihi: 26.11.2022

Valencia 1 puanı getirdi, sakatlandı

Valencia 1 puanı getirdi, sakatlandı
A Grubu'nun diğer maçında Hollanda ile Ekvador 1-1 berabere kaldı. Portakallar, 6. dakikada öne geçti. Rakibinden topu kapan Klaaseen'in pasında Gakpo kaleciyi avladı. 49'da Enner Valencia sahneye çıktı. Estupinan'ın vuruşunda kaleci Noppert'ten seken topu tamamlayan F.Bahçe'nin golcüsü, skoru eşitledi: 1-1. İlk maçta de Katar'ın ağlarını 2 kez sarsan Valencia, Dünya Kupası tarihinde bir Güney Amerika ülkesi adına arka arkaya 6 gol kaydeden ilk isim oldu. 79'da Gakpo'nun yerine oyuna giren ve Katar'da ilk kez boy gösteren Beşiktaşlı Weghorst ise Hollanda'nın umuduna çare olamadı. Son dakikalarda sakatlanan Valencia, oyunu sedyeyle terk etti.

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Valencia 1 puanı getirdi, sakatlandı
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