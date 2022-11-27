2. ligden geldi 3 puanı getirdi

D Grubu'ndaki ilk maçında Fransa'ya 4-1 yenilen Avustralya, Tunus karşısında 3 puanla tanıştı. Mücadelenin ilk bölümünde tempo düşük kalırken her iki takım da savunmada kalmaya dikkat etti. 20. dakikadan sonra Avustralya ataklarını sıklaştırırken gol de 23. dakikada geldi. Goodwin'insoldan ortasında Mitchell Duke penaltınoktası civarında yaptığı kafa vuruşu iletopu ağlara gönderip takımını 1-0 öne geçirdi. İkinci yarıda Tunus oyunun hakimiyetini ele geçirse de Avustralya savunmasında fırsat yaratamayınca karşılaşma 1-0 sona erdi. Japonya 2. Ligi'nde Fagiano Okayamaforması giyenDuke, alt liglerdeoynayıpDünyaKupalarıtarihindegol atan ilkoyuncu oldu.