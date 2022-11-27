Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri 2. ligden geldi 3 puanı getirdi
Giriş Tarihi: 27.11.2022

2. ligden geldi 3 puanı getirdi

2. ligden geldi 3 puanı getirdi
D Grubu'ndaki ilk maçında Fransa'ya 4-1 yenilen Avustralya, Tunus karşısında 3 puanla tanıştı. Mücadelenin ilk bölümünde tempo düşük kalırken her iki takım da savunmada kalmaya dikkat etti. 20. dakikadan sonra Avustralya ataklarını sıklaştırırken gol de 23. dakikada geldi. Goodwin'in soldan ortasında Mitchell Duke penaltı noktası civarında yaptığı kafa vuruşu ile topu ağlara gönderip takımını 1-0 öne geçirdi. İkinci yarıda Tunus oyunun hakimiyetini ele geçirse de Avustralya savunmasında fırsat yaratamayınca karşılaşma 1-0 sona erdi. Japonya 2. Ligi'nde Fagiano Okayama forması giyen Duke, alt liglerde oynayıp Dünya Kupaları tarihinde gol atan ilk oyuncu oldu.

EN ÇOK OKUNANLAR

Kıtalar arası göreve çıkacak! LHD Anadolu'dan heyecanlandıran görüntüler
Son dakika: 22 PKK/YPG'li terörist etkisiz! 'Nerede olurlarsa olsunlar hesap sorulacak'
SON DAKİKA: Türkiye'nin konuştuğu 'Sahte Doktor' ile ilgili açıklama geldi! Hastaneye bu şekilde girmiş! Hiç reçete yazmamış
Herkes çifte vatandaş olacak
SON DAKİKA: Sözleşmeliye kadro şartları netleşti! 'Sözleşmeli memura kadro ne zaman' sorusu yanıt buldu!
Nevşin Mengü'den Bakan Varank'a 'Soruları çalarak ODTÜ'ye girdi' iftirası! Aldığı yanıt sonrası kıvırdı, sosyal medyada tepki yağdı
Kırmızı dosya açıldı! Bakan Soylu tek tek anlattı: 74 belediyeye 88 terör soruşturması
Mardin’de katliam gibi kaza: 3 ölü, 2 yaralı!
SON DAKİKA! Başkan Erdoğan: İki büyük diplomatik zafere imza attık
"Yunan ağzı yakışmıyor Ceyda!" Suzan Sabancı Dinçer’in kızı Ceyda Sabancı Dinçer'e 'Constantinople' tepkisi!
ARKADAŞINA GÖNDER
2. ligden geldi 3 puanı getirdi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA