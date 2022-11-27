8 isimden sadece Mertens’in devam olasılığı yüksek

Victor Nelsson'a 300 bin Euro zam yapan, Yunus Akgün'ün sözleşmesini uzatmaya hazırlanan Galatasaray, iç transferde Kerem Aktürkoğlu ve Sacha Boey ile görüşmelerine devam ediyor. Sarı-kırmızılı takımdaki diğer oyuncuların geleceği sezon sonunda belli olacak. Kadroda yer alanve'nın maç sayısına bağlı opsiyonları söz konusu. Kiralık yıldızlarve'da satın alma maddesi bulunmuyor.ve'un sözleşmeleri ise sezon sonunda bitiyor. Bu 8 isimden sadece Mertens'in Galatasaray'da devam etme olasılığı çok güçlü. İcardi ve Rashica'da karar verici PSG ve Norwich kulüpleri.Mata, Emre Taşdemir ve Okan Kocuk'un takımdaki durumu ise sergileyecekleri performansa bağlı.Galatasaray Adası'nın 20 milyon TL'yi bulan tadilatını başkan Dursun Özbek ve yöneticiler karşılamıştı.Son olarak Mecidiyeköy'de rezidans olarak değiştirilen projeye ilk destek yenilenen Sportif AŞ'den geldi. Başkan Dursun Özbek'in listesine aldığı yeni isimler, Mecidiyeköy'deki rezidanslardan daireler alarak kulübe maddi destek sağladı.Barcelona, sezon sonunda mukavelesi bitecek Inaki Pena ile masaya oturdu ancak yapılan pazarlıklarda şu ana kadar bir ilerleme sağlanamadı. Marca'da yer alan haberde, 23 yaşındaki kaleciyi Galatasaray'ın çok istediği, ayrıca Real Betis de dahil İspanya'dan birkaç kulübün transfer listesinde yer aldığı belirtildi. Bu sezon Katalan ekibiyle 1 maça çıkan Pena,ve 8 karşılaşmada görev yapmıştı.