Belçika Fas maçı bu akşam hangi kanalda, saat kaçta soruları futbolseverler tarafından merak ediliyor. Belçika bugün galibiyet alması durumunda F grubundan çıkmayı garantileyecek. Fas ise güçlü rakibi karşısında bir sürpriz yapıp, gruptan çıkma şansını elde etmek istiyor. Peki, Belçika Fas maçı bu akşam hangi kanalda, saat kaçta başlayacak? TRT 1 ile Belçika Fas maçı canlı izle ekranı