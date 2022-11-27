Belçika Fas maçı bu akşam hangi kanalda, saat kaçta soruları futbolseverler tarafından merak ediliyor. Belçika bugün galibiyet alması durumunda F grubundan çıkmayı garantileyecek. Fas ise güçlü rakibi karşısında bir sürpriz yapıp, gruptan çıkma şansını elde etmek istiyor. Peki, Belçika Fas maçı bu akşam hangi kanalda, saat kaçta başlayacak? TRT 1 ile Belçika Fas maçı canlı izle ekranı
BELÇİKA - FAS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
27 Kasım Pazar günü Al Thumama Stadı'nda oynanacak ve saat 16.00'da başlayacak mücadeleyi Meksikalı hakem Cesar Ramos yönetecek.
BELÇİKA - FAS MAÇI HANGİ KANALDA?
Mücadele TRT1 ve TRT 4K'den ekranlara gelecek.
Belçika, ilk maçında Kanada'yı Michy Batshuayi'nin golüyle mağlup ederek Dünya Kupası'na 3 puanla başlamıştı.