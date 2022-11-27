Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri BELÇİKA FAS CANLI İZLE - Belçika Fas maçı bu akşam hangi kanalda, saat kaçta başlayacak?
Giriş Tarihi: 27.11.2022 14:56

BELÇİKA FAS CANLI İZLE - Belçika Fas maçı bu akşam hangi kanalda, saat kaçta başlayacak?

BELÇİKA FAS CANLI İZLE - Belçika Fas maçı bu akşam hangi kanalda, saat kaçta başlayacak?

Dünya Kupası heyecanı hız kesmeden devam ediyor. F grubunda 3 puanla lider durumda bulunan Belçika, Fas’ı mağlup etmesi halinde gruptan çıkmayı garantileyecek. Futbolseverler ise, Belçika Fas maçı bu akşam hangi kanalda, saat kaçta sorusuna yanıt arıyor. Bilindiği üzere dünya kupası maçları TRT 1 ve TRT spor ekranlarında yayınlanıyor. İşte TRT 1 ile Belçika Fas maçı canlı izle ekranı

Belçika Fas maçı bu akşam hangi kanalda, saat kaçta soruları futbolseverler tarafından merak ediliyor. Belçika bugün galibiyet alması durumunda F grubundan çıkmayı garantileyecek. Fas ise güçlü rakibi karşısında bir sürpriz yapıp, gruptan çıkma şansını elde etmek istiyor. Peki, Belçika Fas maçı bu akşam hangi kanalda, saat kaçta başlayacak? TRT 1 ile Belçika Fas maçı canlı izle ekranı

BELÇİKA - FAS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

27 Kasım Pazar günü Al Thumama Stadı'nda oynanacak ve saat 16.00'da başlayacak mücadeleyi Meksikalı hakem Cesar Ramos yönetecek.

BELÇİKA - FAS MAÇI HANGİ KANALDA?

Mücadele TRT1 ve TRT 4K'den ekranlara gelecek.

Belçika, ilk maçında Kanada'yı Michy Batshuayi'nin golüyle mağlup ederek Dünya Kupası'na 3 puanla başlamıştı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika: Şehit Uzman Çavuş Mustafa Yıldız'ın son sözleri yürekleri dağladı
Kıtalar arası göreve çıkacak! LHD Anadolu'dan heyecanlandıran görüntüler
SON DAKİKA: AFAD duyurdu! Düzce’de bir deprem daha!
Kedicikler'le 50 milyonluk vurgun! Paraları pavyonda yediler
Herkes çifte vatandaş olacak
SON DAKİKA: Bakan Nebati açıkladı! 'Suç duyurusunda bulunduk'
Akıllarına 84 yıl sonra gelmiş
Turizmde kış güneşi
Son dakika: 22 PKK/YPG'li terörist etkisiz! 'Nerede olurlarsa olsunlar hesap sorulacak'
750 metrekarelik kral dairesi
ARKADAŞINA GÖNDER
BELÇİKA FAS CANLI İZLE - Belçika Fas maçı bu akşam hangi kanalda, saat kaçta başlayacak?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA