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Giriş Tarihi: 27.11.2022

Enner Valencia tarihin eşiğinde

CEYHUN SAMET YÜKSEL
Enner Valencia tarihin eşiğinde

Fenerbahçe'nin Ekvadorlu yıldızı, Katar'da rekor kırmaya çok yakın. Milli takımının turnuvadaki son 6 golüne imza atan 33 yaşındaki forvet, Senegal ağlarını da havalandırırsa Dünya Kupası maçlarında arka arkaya 7 gol bulan ilk oyuncu olacak

Katar'da devam eden 2022 Dünya Kupası'nda Enner Valencia rüzgârı esiyor. Ekvador formasıyla şov yapan F.Bahçe'nin yıldızı, attığı gollerle dünya gündemine oturdu. Katar ile oynanan açılış maçında 2 kez ağları sarsıp önceki gün de Hollanda'yı boş geçmeyen 33 yaşındaki santrfor, gol sayısını 3'e yükseltti ve Dünya Kupası'nın gol krallığı yarışında iddiasını ortaya koydu. Ülkesinin Dünya Kupası'ndaki son 6 golünü kaydeden isim olarak tarihe geçmeyi başaran Valencia'nın dünya futbol tarihine geçmesine de 1 adım kaldı.

SENEGAL MAÇINI BEKLİYOR
Başarılı oyuncu, 2014 Dünya Kupası'nda İsviçre (1) ve Honduras'a (2) gol atmıştı. Ekvador, 2018'de Rusya'daki Dünya Kupası'nı kaçırırken, 2022 Katar'da iki maçta 3 kez fileleri sarsan Valencia, salı günü Senegal'e de gol atarsa Dünya Kupalarında arka arkaya 7 gol atan ilk oyuncu olacak. Portekiz'in efsanesi Eusebio 1966 Dünya Kupası'nda üst üste altı gol atarken, 1982'de İtalyan Paolo Rossi de aynı başarıyı yakalamıştı. 1994 Dünya Kupası'nda ise Rus forvet Oleg Salenko iki maçta altı gol atmıştı.

SAKATLIĞI CİDDİ DEĞİL
Hollanda maçının son dakikasında sakatlanarak sahayı sedyeyle terk eden Enner Valencia'nın durumunun ciddi olmadığı ve Senegal karşılaşmasında sahada olabileceği bildirildi.

SÜPER LİG'DE ZİRVEDE
Fenerbahçe'de bu sezona çok iyi başlayan ve Jorge Jesus ile skorer kimliğini ortaya çıkaran Enner Valencia, Süper Lig'in de en iyisi durumunda. Oynadığı 12 maçta 13 gol, 4 asist yapan sarı-lacivertli futbolcu, ligdeki gol krallığı yarışında da zirvede oturuyor.

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Enner Valencia tarihin eşiğinde
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