Enner Valencia tarihin eşiğinde

Katar'da devam eden 2022 Dünya Kupası'nda Enner Valencia rüzgârı esiyor.Katar ile oynanan açılış maçında 2 kez ağları sarsıp önceki gün de Hollanda'yı boş geçmeyen 33 yaşındaki santrfor, gol sayısını 3'e yükseltti ve Dünya Kupası'nın gol krallığı yarışında iddiasını ortaya koydu.Başarılı oyuncu, 2014 Dünya Kupası'nda İsviçre (1) ve Honduras'a (2) gol atmıştı. Ekvador, 2018'de Rusya'daki Dünya Kupası'nı kaçırırken,salı günü Senegal'e de gol atarsa Dünya Kupalarında arka arkaya 7 gol atan ilk oyuncu olacak.1982'de İtalyan Paolo Rossi de aynı başarıyı yakalamıştı. 1994 Dünya Kupası'nda ise Rus forvetiki maçta altı gol atmıştı.Hollanda maçının son dakikasında sakatlanarak sahayı sedyeyle terk eden Enner Valencia'nın durumunun ciddi olmadığı ve Senegal karşılaşmasında sahada olabileceği bildirildi.Fenerbahçe'de bu sezona çok iyi başlayan ve Jorge Jesus ile skorer kimliğini ortaya çıkaran Enner Valencia, Süper Lig'in de en iyisi durumunda. Oynadığı 12 maçta 13 gol, 4 asist yapan sarı-lacivertli futbolcu, ligdeki gol krallığı yarışında da zirvede oturuyor.