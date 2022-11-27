Fatih Terim’den annesine son görev

Fatih Terim, annesi Nuriye Terim'i son yolculuğuna uğurladı. Bir süredir rahatsızlığı bulunan ve önceki gün vefat eden merhumenin naaşı hastane morguna kaldırılmıştı. Terim, dün sabah yapılan işlemlerin ardından cenazeyi teslim aldı. Nuriye Terim, İl Müftüsü Mehmet Taşçı'nın Asri Mezarlığı Camii'nde kıldırdığı cenaze namazın ardından 2019'da hayatını kaybeden eşi Talat Terim'in yanında toprağa verildi. Spor ve siyaset dünyasından çok sayıda ismin kaldığı tören öncesi Fatih Terim ve ailesi taziyeleri kabul etti.Fatih Terim'in annesinin cenaze törenine AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Adana Valisi Süleyman Elban, Adana Demirspor Teknik Direktörü Vincenzo Montella ve Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu da katıldı.Okan Buruk, Arda Turan, Belhanda, Hamit Altıntop ve Dursun Özbek de törende hazır bulundu.