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Giriş Tarihi: 27.11.2022

Fransa’nın horozu Kylian Mbappe!

Fransa’nın horozu Kylian Mbappe!
Başta Benzema ve Pogba olmak üzere 6 oyuncusunu Katar'a getiremeyen, Avustralya maçında da dizinden sakatlanan Lucas Hernandez'i kaybeden son dünya şampiyonu Fransa, Danimarka engelini 2-1'le aştı. Puanını 6'ya yükselten Horozlar son 16'yı cebine koydu. G.Saraylı Nelsson ve Trabzonslu Cornelius'un 11'de oynadığı Vikingler, güçlü rakibine iyi direndi. Ancak Mbappe 61'de kilidi açtı. Christensen beraberliği bulsu da bastıran Fransa, 86'da yine Mbappe'nin kafasıyla galibiyete ulaştı. Milli takımında 31. golünü atan PSG'nin 23 yaşındaki yıldızı, Zidane ile gol sayısını eşitledi.

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Fransa’nın horozu Kylian Mbappe!
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