Fransa’nın horozu Kylian Mbappe!

Başta Benzema ve Pogba olmak üzere 6oyuncusunu Katar'a getiremeyen, Avustralyamaçında da dizinden sakatlanan LucasHernandez'i kaybeden son dünya şampiyonuFransa, Danimarka engelini 2-1'leaştı. Puanını 6'ya yükselten Horozlar son16'yı cebine koydu. G.Saraylı Nelsson veTrabzonslu Cornelius'un 11'de oynadığıVikingler, güçlü rakibine iyi direndi. AncakMbappe 61'de kilidi açtı. Christensen beraberliğibulsu da bastıran Fransa, 86'da yineMbappe'nin kafasıyla galibiyete ulaştı. Millitakımında 31. golünü atan PSG'nin 23 yaşındakiyıldızı, Zidane ile gol sayısını eşitledi.