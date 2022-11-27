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Giriş Tarihi: 27.11.2022

Kupa günlüğü

UĞUR ÇEM
Kupa günlüğü
Katarlı iş adamı, taraftarı malikânesinde ağırladı
Dünya Kupası'na giden bir grup İngiltere taraftarı, hayatlarının en enteresan günlerinden birini geçirdi. Jassa Dehal isimli futbolsever ve arkadaşları, turnuvada Wolverhampton forması giydikleri için Katarlı iş adamı lüks malikânesine davet etti. İngiliz kulüplerinin hayranı olan iş adamı ile unutulmaz bir gün geçirdiklerini ifade eden Dehal, kendilerinin otelden özel araçla alındığını söyleyerek, "Büyük bir malikâneye gittik. Oturup Almanya-Japonya maçını izledik ve büyük bir masada oturup yemek yedik" diye konuştu.

Pirlo'dan CR7'ye destek: Eskisinden daha heyecanlı
İtalyan efsanesi ve Karagümrük Teknik Direktörü Andrea Pirlo, Juventus'tan eski oyuncusu Cristiano Ronaldo için yapılan eleştirilerin yersiz olduğunu söyledi. Ronaldo'nun üzerinde her zaman baskı hissedeceğini vurgulayan Pirlo, "Bu onun için sorun değil. Anladığım şu ki; o tıpkı sallanan bir dişi çekmek gibi, anlatmak istediklerini röportajda içinden atmak istedi. Şimdi eskisinden daha heyecanlı. Ronaldo ile Juventus'ta iyi anlaştım. Tam bir profesyoneldi" diye konuştu.

Elini muhabirin üzerine sildi
İngiltere ile ABD arasında oynanan ve 0-0 eşitlikle sona eren karşılaşmada ilginçliklere bir yenisi daha eklendi. Amerika'nın yıldızı Weston McKennie, taç kullanacağı esnada hakemin uyarısıyla birdenbire topu bırakarak saha kenarına yöneldi. Atıştan önce foto muhabirinin kıyafetine elini sildi. Kaymayı engellemek için bu yönteme başvuran 24 yaşındaki futbolcunun muhabir ile görüntüsü gülüşmelere neden oldu.

Galli futbolsever kupada vefat etti
64 yıl sonra Dünya Kupası'na katılan Galler Milli Takımı'nın tarihi anına tanıklık etmek isteyen Galli futbolsever, Katar'da yaşamını yitirdi. BBC'nin haberine göre; oğlu ve arkadaşlarıyla başkent Doha'da bulunan Kevin Davies'in 62 yaşında hayata gözlerini yumduğu belirtildi. Galler Futbol Federasyonu bir mesaj yayınlayarak, "En içten dileklerimizle acılı ailesine taziyelerimizi iletiyoruz" ifadelerini kullandı. Taraftarın, Galler'in İran ile oynadığı ikinci maçı izlemediği belirtildi.

Brezilya: Neymar'ı bilerek sakatladılar!
Brezilya'nın, Sırbistan'ı 2-0 yendiği mücadelede sakatlanarak oyundan çıkan Neymar için flaş bir iddia gündeme geldi. Marca'da yer alan haberde, Sambacılar'ın teknik heyetinin, Sırbistanlı oyuncuların Neymar'ı bilerek sakatladığına inandığı aktarıldı. Konuyla ilgili konuşan teknik ekipten bir isim, "Rakiplerin onları hedef alacağını biliyoruz. Ancak Neymar'ı kasıtlı olarak sakatladılar" dedi. Karşılaşmanın 80. dakikasında oyundan çıkmak zorunda kalan 30 yaşındaki yıldız, grupta oynayacağı kalan iki maçta forma giyemeyecek.

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