Kupa günlüğü

Dünya Kupası'na giden bir grup İngiltere taraftarı, hayatlarının en enteresan günlerinden birini geçirdi. Jassa Dehal isimli futbolsever ve arkadaşları, turnuvada Wolverhampton forması giydikleri için Katarlı iş adamı lüks malikânesine davet etti.kendilerinin otelden özel araçla alındığını söyleyerek, "Büyük bir malikâneye gittik. Oturup Almanya-Japonya maçını izledik ve büyük bir masada oturup yemek yedik" diye konuştu.İtalyan efsanesi ve Karagümrük Teknik Direktörü Andrea Pirlo, Juventus'tan eski oyuncusuiçin yapılan eleştirilerin yersiz olduğunu söyledi. Ronaldo'nun üzerinde her zaman baskı hissedeceğini vurgulayan Pirlo, "Bu onun için sorun değil.Şimdi eskisinden daha heyecanlı. Ronaldo ile Juventus'ta iyi anlaştım. Tam bir profesyoneldi" diye konuştu.İngiltere ile ABD arasında oynanan ve 0-0 eşitlikle sona eren karşılaşmada ilginçliklere bir yenisi daha eklendi. Amerika'nın yıldızı Weston McKennie, taç kullanacağı esnada hakemin uyarısıyla birdenbire topu bırakarak saha kenarına yöneldi.Kaymayı engellemek için bu yönteme başvuran 24 yaşındaki futbolcunun muhabir ile görüntüsü gülüşmelere neden oldu.64 yıl sonra Dünya Kupası'na katılan Galler Milli Takımı'nın tarihi anına tanıklık etmek isteyen Galli futbolsever, Katar'da yaşamını yitirdi.Galler Futbol Federasyonu bir mesaj yayınlayarak, "En içten dileklerimizle acılı ailesine taziyelerimizi iletiyoruz" ifadelerini kullandı. Taraftarın, Galler'in İran ile oynadığı ikinci maçı izlemediği belirtildi.Brezilya'nın, Sırbistan'ı 2-0 yendiği mücadelede sakatlanarak oyundan çıkan Neymar için flaş bir iddia gündeme geldi.Sambacılar'ın teknik heyetinin, Sırbistanlı oyuncuların Neymar'ı bilerek sakatladığına inandığı aktarıldı. Konuyla ilgili konuşan teknik ekipten bir isim,dedi. Karşılaşmanın 80. dakikasında oyundan çıkmak zorunda kalan 30 yaşındaki yıldız, grupta oynayacağı kalan iki maçta forma giyemeyecek.