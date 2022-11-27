Lewandowski artık sahnede

CGrubu'nda Polonya, ilk maçların flaş takımı Suudi Arabistan'ı devirip puanını dörde yükseltti. Arjantin karşısında 1-0 geriye düştüğü mücadeleyi 2-1 kazanan Herva Renard'ın ekibi, Polonya karşısına ise tutuk başladı. Meksika ile 0-0 berabere kalarak Suudi Arabistan karşısına çıkan Avrupa ülkesi, 39. dakikada Lewandowski'nin asistindeZielinski'nin golüile öne geçti. 45'te Suudi Arabistan VAR uyarısı ile penaltı kazandı. Beyaz noktanın başına geçen Al Dawsari topu kaleci Szczesny'e nişanlarken dönen topta da deneyimli file bekçisi gole engel oldu. 82'de bukez golüyle sahneye çıkanLewandowski, Polonya'yı2-0'lık zafere taşıdı.