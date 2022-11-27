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Giriş Tarihi: 27.11.2022

Lewandowski artık sahnede

Lewandowski artık sahnede

Yıldız oyuncu bir asist ve bir golle Suudi Arabistan’ı yıkan isim oldu. Polonya da 2. tur kapısını araladı

C Grubu'nda Polonya, ilk maçların flaş takımı Suudi Arabistan'ı devirip puanını dörde yükseltti. Arjantin karşısında 1-0 geriye düştüğü mücadeleyi 2-1 kazanan Herva Renard'ın ekibi, Polonya karşısına ise tutuk başladı. Meksika ile 0-0 berabere kalarak Suudi Arabistan karşısına çıkan Avrupa ülkesi, 39. dakikada Lewandowski'nin asistinde Zielinski'nin golü ile öne geçti. 45'te Suudi Arabistan VAR uyarısı ile penaltı kazandı. Beyaz noktanın başına geçen Al Dawsari topu kaleci Szczesny'e nişanlarken dönen topta da deneyimli file bekçisi gole engel oldu. 82'de bu kez golüyle sahneye çıkan Lewandowski, Polonya'yı 2-0'lık zafere taşıdı.

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Lewandowski artık sahnede
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