Son dakika Beşiktaş haberleri: Beşiktaş’ta Şenol Güneş’in mesajı yerine ulaştı! Dele Alli ve Rosier...

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, iki önemli isme önceki günkü basın toplantısında net mesajlar yolladı. İngiltere'nin Dünya Kupası'ndaki maçlarını televizyondan izlemek zorunda kalan Dele Alli ile görüştüğünü dile getiren Güneş'in şu ifadeleri kullandığı öğrenildi: "İzleyen değil, izlenen olmak istiyorsan, burası senin için bir fırsat. Yaşın genç, sen de bunu yapabilecek potansiyeldesin. Tek odak noktan saha olmalı. Bugün üzülüyorsun ama yarın sevinmek senin elinde. Çok çalışarak, kendini geliştirerek çıkışa geçmelisin."

"VAZGEÇİLMEZ DEĞİLSİN"

Valentin Rosier'e de "Hiç kimse vazgeçilmez değildir" mesajı veren Güneş, Fransız sağ bek için "Bu takımın direkt oyuncusu. Şu anda bir dalgalanma geçiriyor. Zekası, oyun yeteneği üst seviyede. Kendisi kaçmazsa yakalayabilirsek iyi. Gelmezse başka yere gider, onu bilemeyiz. İyi bir Rosier varken sağ beke ihtiyacımız olmaz. Ancak Onur Bulut, başarılı bir oyuncu, burada isterim" değerlendirmesinde bulundu. Bu sözler, Rosier'in performansını yükseltmemesi halinde transfer yapılacağı şeklinde yorumlandı.

MASUAKU'NUN TUTUNMASI ZOR

Güneş'in göndermede bulunduğu bir başka oyuncu da Arthur Masuaku'ydu. Tecrübeli çalıştırıcı, "Masuaku sağlamsa tecrübesini verime dönüştürürse bizim için tamam. Peşinen hiçbir oyuncunun gitmesini istemem" dedi. Tecrübeli hocanın bu sözlerine rağmen Demokratik Kongolu futbolcunun pek fazla umudu yok. Mukavelesinde "25 resmi maça çıkması halinde 2.2 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında 3 yıllık sözleşmesi uzar" maddesi bulunan 29 yaşındaki futbolcu, şu ana kadar 12 karşılaşmada görev yaptı. Kotayı doldurması çok zor görünen Masuaku'ya devre arasında yol göründü.

KAYSERİ'DEN ONUR TEPKİSİ

Beşiktaş, başta Trabzonspor olmak üzere birçok takımın ilgilendiği Onur Bulut için harekete geçti. Kulübüyle sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 28 yaşındaki futbolcunun menajeri ile ilk temas kuruldu. Beşiktaş, Kayserispor'un istediği bonservis bedeli yerine cüzi bir miktara bu transferi bitirmeyi hedefliyor. Aksi bir durumda iş sezon sonuna kalacak. Bu arada Kayserispor cephesi, Şenol Güneş'in Onur'la ilgili açıklamalarının TFF talimatları ve hukuka aykırı olduğunu belirterek deneyimli hocaya tepki gösterdi.