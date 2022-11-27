Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray’da 8 isim için karar verildi! Bir tek Mertens...

Victor Nelsson'a 300 bin Euro zam yapan, Yunus Akgün'ün sözleşmesini uzatmaya hazırlanan Galatasaray, iç transferde Kerem Aktürkoğlu ve Sacha Boey ile görüşmelerine devam ediyor. Sarı-kırmızılı takımdaki diğer oyuncuların geleceği sezon sonunda belli olacak. Kadroda yer alan Mertens, Seferovic ve Mata'nın maç sayısına bağlı opsiyonları söz konusu. Kiralık yıldızlar İcardi ve Rashica'da satın alma maddesi bulunmuyor. Gomis, Emre Taşdemir ve Okan Kocuk'un sözleşmeleri ise sezon sonunda bitiyor. Bu 8 isimden sadece Mertens'in Galatasaray'da devam etme olasılığı çok güçlü. İcardi ve Rashica'da karar verici PSG ve Norwich kulüpleri. Seferovic ile Gomis yeni sezonda kadroda olmayacak. Mata, Emre Taşdemir ve Okan Kocuk'un takımdaki durumu ise sergileyecekleri performansa bağlı.

PAMUK ELLER CEBE!

Galatasaray Adası'nın 20 milyon TL'yi bulan tadilatını başkan Dursun Özbek ve yöneticiler karşılamıştı. Kemerburgaz'da yapımına başlanan sahaların maliyetini de GSYİAD üstlendi. Son olarak Mecidiyeköy'de rezidans olarak değiştirilen projeye ilk destek yenilenen Sportif AŞ'den geldi. Başkan Dursun Özbek'in listesine aldığı yeni isimler, Mecidiyeköy'deki rezidanslardan daireler alarak kulübe maddi destek sağladı.

YENİDEN INAKİ PENA

Barcelona, sezon sonunda mukavelesi bitecek Inaki Pena ile masaya oturdu ancak yapılan pazarlıklarda şu ana kadar bir ilerleme sağlanamadı. Marca'da yer alan haberde, 23 yaşındaki kaleciyi Galatasaray'ın çok istediği, ayrıca Real Betis de dahil İspanya'dan birkaç kulübün transfer listesinde yer aldığı belirtildi. Bu sezon Katalan ekibiyle 1 maça çıkan Pena, 2021-22 sezonun ikinci yarısında kiralık olarak Galatasaray'da oynamış ve 8 karşılaşmada görev yapmıştı.