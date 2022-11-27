Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika Trabzonspor haberleri: Abdullah Avcı'dan gençlere müjde! Antalya kampında...
Giriş Tarihi: 27.11.2022 10:57

Son dakika Trabzonspor haberleri: Abdullah Avcı'dan gençlere müjde! Antalya kampında...

YUNUS EMRE SEL
Son dakika Trabzonspor haberleri: Abdullah Avcı’dan gençlere müjde! Antalya kampında...

Son dakika Trabzonspor haberleri: Trabzonsporlu gençler, uzun arada kendini göstermek için yarışıyor. Bordo-mavili ekibin teknik patronu Abdullah Avcı, Antalya kampındaki hazırlık maçlarında takımda fazla forma şansı bulamayan oyuncularına şans tanıyacak.

Trabzonspor'da sezonun geride kalan bölümünde fazla forma şansı bulamayan oyuncular için 2022 Dünya Kupası arası büyük önem taşıyor. Bu arada göze girmeye çalışacak futbolcular için teknik direktör Abdullah Avcı da daha fazla süre almaları adına planlar yapıyor.

Tecrübeli çalıştırıcının, Antalya'daki kampta Hull City ve Crystal Palace ile oynayacakları hazırlık maçlarında özellikle gençlere daha fazla süre vererek form durumlarını göreceği öğrenildi.

Naci Ünüvar (19), Montasser Lahtimi (21), Kerem Şen (20) ve Taha Tepe (21) gibi isimlerin gösterecekleri performans dikkatle takip edilecek. İyi olmaları halinde Ziraat Türkiye Kupası'nda 21 Aralık'ta oynanacak Samsunspor maçında ve Süper Lig'de de bu isimlere şans tanınacak.

1 MİLYON 'LUK PAZARLIK

Trabzonspor'un FCSB'den Adrian Gheorghe Sut'u transfer gündemine aldığını yazan Rumen basını, taraflar arasında pazarlıkların devam ettiğini kaydetti. Oyuncunun menajeri İstanbul'a getirilirken FCSB Başkanı Becali'nin 3 milyon Euro'dan aşağı inmediği, bordo-mavililerin ise 2 milyon Euro'da direttiği ifade edildi. 23 yaşındaki orta saha oyuncusunu teknik direktörü Abdullah Avcı'nın da çok beğendiği belirtildi.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika: Şehit Uzman Çavuş Mustafa Yıldız'ın son sözleri yürekleri dağladı
Kıtalar arası göreve çıkacak! LHD Anadolu'dan heyecanlandıran görüntüler
SON DAKİKA: AFAD duyurdu! Düzce’de bir deprem daha!
Kedicikler'le 50 milyonluk vurgun! Paraları pavyonda yediler
Son dakika: 22 PKK/YPG'li terörist etkisiz! 'Nerede olurlarsa olsunlar hesap sorulacak'
SON DAKİKA: Türkiye'nin konuştuğu 'Sahte Doktor' ile ilgili açıklama geldi! Hastaneye bu şekilde girmiş! Hiç reçete yazmamış
Turizmde kış güneşi
Herkes çifte vatandaş olacak
SON DAKİKA: Sözleşmeliye kadro şartları netleşti! 'Sözleşmeli memura kadro ne zaman' sorusu yanıt buldu!
Nevşin Mengü'den Bakan Varank'a 'Soruları çalarak ODTÜ'ye girdi' iftirası! Aldığı yanıt sonrası kıvırdı, sosyal medyada tepki yağdı
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika Trabzonspor haberleri: Abdullah Avcı'dan gençlere müjde! Antalya kampında...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA