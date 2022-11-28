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Giriş Tarihi: 28.11.2022 18:20 Son Güncelleme: 28.11.2022 19:01

Brezilya, son 16 turu için İsviçre karşısına çıkıyor

Brezilya, son 16 turu için İsviçre karşısına çıkıyor

2022 Dünya Kupası'nın favorilerinden Brezilya, G Grubu'ndaki ikinci maçında İsviçre ile karşılıyor.

974 Stadı'ndan oynana ve saat 19.00'da başlayan mücadeleyi, Salvadorlu hakem Ivan Barton yönetiyor.

İŞTE İLK 11'LER

Brezilya: Alisson, Militao, Thiago Silva, Marquinhos, Alex Sandro, Fred, Casemiro, Paquetá, Raphinha, Richarlison, Vinicius

İsviçre: Sommer, Widmer, Akanji, Elvedi, Rodriguez, Freuler, Xhaka, Rieder, Sow, Vargas, Embolo

CANLI | Brezilya 0-0 İsviçre

Gruptaki ilk maçında Sırbistan'ı 2-0 yenen Brezilya'da, yıldız futbolcu Neymar, ayağındaki sakatlık nedeniyle forma giymeyecek.

Türk asıllı teknik adam Murat Yakın'ın çalıştırdığı İsviçre ise ilk maçında Kamerun'u tek golle mağlup etmişti.

Dünya Kupası tarihinde karşılaştıkları iki maçtan da beraberlikle ayrılan iki ekipten biri yarın galip gelmesi halinde son 16 turuna çıkmayı garantileyecek.

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Brezilya, son 16 turu için İsviçre karşısına çıkıyor
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