Lionel Messi: 10’un işi rekor

5 Dünya Kupası'nda sahaya çıkıp tamamında asist yapan tek oyuncu olan Messi, Maradona'yı geçip kupada en çok oynayan Tangocu oldu. İşte başarıları:

- Dünya Kupası'nda hem gol hem asist katkısı sağlayan, hem en genç (18 yaş 357 gün) hem en yaşlı (35 yaş, 155 gün) oyuncu

- 5 farklı Dünya Kupası'nda asist yapan ilk ve tek oyuncu

- Maradona'yı (20) geçerek Dünya Kupası'nda en çok forma giyen Arjantinli oyuncu (21) oldu.

- Maradona ile gol sayısını (8) eşitledi. 10 golle zirvede yer alan Gabriel Batistuta'ya yaklaştı.

- Arjantin forması ile çıktığı son 6 karşılaşmada da ağları havalandırdı, kendi rekorunu egale etti.

- 2006 Dünya Kupası'ndaki ilk maçından bu yana ceza sahası dışından 4 gole ulaştı.

ALİ GÜLTİKEN - MESSI HEP FARK YARATIR

Lionel Messi, topu her ayağına aldığında hâlâ heyecan yaratabilen, takımı adına büyük fark yaratan büyük bir yıldız. Meksika karşısında lkesinin ihtiyaç duyduğu bir süreçte yine sorumluluk aldı ve ülkesini yeniden olması gereken yere yakınlaştırdı. Tabii benim gönlümden geçen bu kadar büyük bir oyuncunun Dünya Kupasını kaldırması. Arjantin belki farklı zamanlarda Dünya Kupası kazanabilir ama Lionel Messi ile Dünya Kupası'nı kazanabilmiş bir Arjantin, milyarların gönlünde çok farklı bir yere sahip olacaktır.

İSKENDER GÜNEN - BIRAKIRSA BOŞLUK OLUR

Messi, Dünya Kupası'ndan önce söylemlerinde kupayı kazanmak istediğini ısrarla belirtti. Suudi Arabistan maçı sürpriz olarak değerlendirilmeli. Arabistan karşısında takımın tek golünü attı. Meksika maçında ise büyük baskı altında karşılaşmaya çıktılar ve takımını rahatlatan golü atmayı başardı. Arjantin ve Messi için gruptan çıkmak takımın öz güvenini daha da yukarı taşır ve farklı oyunlar ortaya çıkartır. Messi, bana göre oyunda kimsenin beklemediğini yapan sihirbaz bir isim. Futbolu bıraktığında büyük bir boşluk olacaktır.

BÜLENT TİMURLENK - ARJANTİN YARI FİNALİ GÖREMEZ

Kupayı kazanamazsa dünyanın sonu geliyormuş gibi hissettirenler yüzünden, Messi büyük baskı altında. Ne takım arkadaşları ne de hocası, Messi'nin kalitesinin yanından geçecek düzeyde değil. Sahada her şeyi yapmaya çalışan büyük ustanın yanındakiler çırak gibi kalıyor. Son maçta Enzo Fernandez ve Alvarez oyuna girdikten sonra golleri buldular. Elbette Messi olmasa o Meksika duvarını aşamazlardı. Ronaldo'nun da Mbappe'nin de Neymar'ın da takım kalitesi, Messi'nin Arjantin'inin çok üzerinde. Yarı final bile göreceklerini sanmıyorum.