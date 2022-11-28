Beşiktaş, teknik direktörlüğe Şenol Güneş'in getirilmesinin ardından transferde gelişmeler yaşanması beklenirken 3 isim konusunda yönetim ilerleme kaydetti.

Fanatik'in haberine göre yönetim, kulübe menajerler aracılığıyla önerilen Hakim Ziyech için önemli bir gelişme kaydetti. Faslı hücum oyuncusunun kulübü Chelsea'yle menajerler aracılığıyla ilk teması kuran yönetim, sezon sonuna kadar kiralama önerisi için İngiliz devinden olumlu geri dönüş aldı. Yönetimin, bu gelişmenin ardından oyuncuyu sezon sonuna kadar bedelsiz olarak kiralama artı yıldız ismin maaşının yarısını ödemeyi Maviler'e önerdiği kaydedildi.

SATIN ALMA OPSİYONU DA EKLETİLECEK

Fas formasıyla Dünya Kupası'nda mücadele eden Hakim Ziyech'in kiralanması halinde sözleşmesine satın alma opsiyonu da ekletmeyi amaçlayan idareciler, kiralama şartlarında anlaşma sağlanması sonrasında bu konuda düğmeye basacak. Beşiktaşlı yöneticilerin, piyasa değeri 17 milyon euro seviyesinde bulunan 29 yaşındaki futbolcu için satın alma opsiyonunu da taksitli halde önermesi bekleniyor.

SAMET AKAYDIN İÇİN TEKLİF İLETİLECEK

Siyah-Beyazlılarda Valerien Ismael'in gönderilmesi sonrasında göreve gelen Şenol Güneş, ilk olarak savunma hattındaki sorunların çözülmesi gerektiğini söylemişti. Bu doğrultuda stoper hattını güçlendirmek için çalışmalarda bulunan yönetim; Çağlar Söyüncü ve Kaan Ayhan gibi isimleri gündemine almıştı. Ancak 2 önemli futbolcu konusunda henüz bir gelişme kaydedemeyen Siyah-Beyazlılar, gözünü Adana Demirspor'a dikti. Adana Demirspor formasıyla sergilediği başarılı performansın ardından A Milli Takım'a kadar yükselen Samet Akaydın, artık Beşiktaş'ın da radarında. 28 yaşındaki stoper için teklifini de hazırlayan yönetim, Akdeniz temsilcisine yeni hafta içerisinde zaman geçmeden iletecek.

MONTERO TAKASI...

Beşiktaş Kulübü'nün, 28 yaşındaki stoper için Adana Demirspor'a, Javi Montero artı bir miktar para önerisinde bulunacağı kaydedildi. Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor'un da radarında bulunan deneyimli oyuncu için Demirspor'un vereceği karar merakla bekleniyor. Beşiktaş yönetimi, transfer sezonunun son gününde Demirspor'un bir diğer stoperi Tayyip Talha Sanuç'u da takımına kazandırmıştı.

ONUR BULUT İÇİN DEVREYE GİRİLDİ

Kayserispor'da forma giyen milli sağ bek Onur Bulut için geçen hafta açıklamada bulunan Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, "Onur Bulut başarılı bir oyuncu, burada olmasını isterim. Onur çok değerli ve Türkiye'nin en iyi beklerinden birisi" ifadelerini kullanmıştı. Başarılı hocanın istediğini direkt olarak belirttiği futbolcu için Siyah-Beyazlı idareciler an itibariyle devreye girdi.

SÖZLEŞMESİ BİTİYOR

Kulübü Kayserispor'la olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Onur, kontrat yenilemeyi düşünmüyor. 28 yaşındaki futbolcu için Kayserispor'un kapısını çalacak olan Kara Kartal, Sarı-Kırmızılılar'la anlaşırsa transferi Ocak ayında tamamlamayı planlıyor. Ancak aksi halde transferin sezon sonunda ve bedelsiz olarak tamamlanması bekleniyor.