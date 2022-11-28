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Giriş Tarihi: 28.11.2022 11:47

Son dakika Galatasaray haberleri: Fredrik Midtsjö'nün gidişine Okan Buruk engeli!

Son dakika Galatasaray haberleri: Fredrik Midtsjö’nün gidişine Okan Buruk engeli!

Galatasaray, Midtsjö için AZ Alkmaar'dan gelen transfer teklifini reddetti. Yönetim, bu konuda teknik direktör Okan Buruk'un görüşünü aldı ve Hollanda ekibinin teklifi reddedildi.

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray'ın Norveçli orta saha oyuncusu Fredrik Midtsjö'ye eski kulübü AZ Alkmaar'ın talip olduğu ortaya çıktı. Sarı-Kırmızılılar, Fredrik Midtsjö ile ilgili kararını verdi.

Takvim'in haberine göre; AZ Alkmaar, eski oyuncusu Fredrik Midtsjö'yü kiralık olarak Galatasaray'dan istedi. Yönetim, bu konuda teknik direktör Okan Buruk'un görüşünü aldı ve Hollanda ekibinin teklifi reddedildi.

BURUK GİTMESİNİ İSTEMEDİ

Okan Buruk'un, 29 yaşındaki orta saha oyuncusundan memnun olduğu, futbolcunun da Galatasaray'da mutlu olması sebebiyle transfer veto edildi.

Oyuncusuyla iyi bir iletişimi olan Okan Buruk'un Midtsjö'nün performansını daha da artırmak için çalışmalar yaptığı öğrenildi.

Cimbom, AZ'ye Midtsjö için 3.5 milyon euro bonservis ödemişti. 3 yıllık sözleşme imzalanan ve takımda mutlu olan oyuncu, bu sezon 1 asist üretti.

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Son dakika Galatasaray haberleri: Fredrik Midtsjö'nün gidişine Okan Buruk engeli!
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