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Giriş Tarihi: 29.11.2022 10:08

Avustralya ile Danimarka, son 16 turu için karşı karşıya gelecek

AA
Avustralya ile Danimarka, son 16 turu için karşı karşıya gelecek

2022 FIFA Dünya Kupası'nda Avustralya ile Danimarka, D Grubu'ndaki üçüncü maçlarında yarın birbirlerine rakip olacak. Turnuvadaki ilk rakibi Tunus ile golsüz berabere kalan Danimarka, ikinci müsabakasında ise Fransa'ya 2-1 mağlup oldu.

D Grubu'nda bugün Al Janoub Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 18.00'de başlayacak. Müsabakada Cezayirli hakem Mustapha Ghorbal düdük çalacak. Gruptaki ilk maçında Fransa'ya 4-1 mağlup olan Avustralya, ikinci randevusunda Tunus'u 1-0 yenmeyi başardı.

Turnuvadaki ilk rakibi Tunus ile golsüz berabere kalan Danimarka, ikinci müsabakasında ise Fransa'ya 2-1 mağlup oldu.

Son dünya şampiyonu Fransa'nın 6 puanla zirvede yer aldığı D Grubu'nda Avustralya 3 puanla ikinci sırada bulunuyor. Sırasıyla üçüncü ve dördüncü basamaklarda bulunan Danimarka ile Tunus ise hanelerine birer puan yazdırabildi.

Avustralya, yarın sahadan galip ayrıldığı takdirde adını son 16 turuna yazdıracak.

Gruptaki diğer maç Fransa ile Tunus arasında oynanacak. Bu karşılaşmalarda alınacak sonuçlara göre Fransa'nın ardından son 16 turuna yükselen ikinci takım belli olacak.

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Avustralya ile Danimarka, son 16 turu için karşı karşıya gelecek
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