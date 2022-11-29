Avustralya ile Danimarka, son 16 turu için karşı karşıya gelecek

Turnuvadaki ilk rakibi Tunus ile golsüz berabere kalan Danimarka, ikinci müsabakasında ise Fransa'ya 2-1 mağlup oldu.

Son dünya şampiyonu Fransa'nın 6 puanla zirvede yer aldığı D Grubu'nda Avustralya 3 puanla ikinci sırada bulunuyor. Sırasıyla üçüncü ve dördüncü basamaklarda bulunan Danimarka ile Tunus ise hanelerine birer puan yazdırabildi.