Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi’den yabancı kuralı ve Onur Bulut açıklaması

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, dün basın mensuplarıyla sohbet yemeğinde bir araya geldi.

8+3 (Sahada en az 3 Türk) olarak devam eden Süper Lig'deki yabancı kuralıyla ilgili soruyu, "Gelecek sezon daha fazla yerli oyuncu oynatma zorunluluğu getirilmeli. Biz bu sezon başında kuralın değişmesini istedik; olmaz dediler. Biz de ona göre transfer yaptık. Gelecek sezon yabancı oyuncu sayısı artmamalı. Gelecek sezon için 7+4 olmasını istiyoruz. Bu talebimizi federasyona resmi olarak ileteceğiz" şeklinde yanıtlayan Çebi, "Benden daha zor bir dönemde başkanlık yapan olmadı" ifadelerini de kullandı.