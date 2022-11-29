Galatasaray’da Sergio Oliveira alarmı!

Galatasaray'ın korktuğu başına geldi ve Dünya Kupası arası hazırlıklarında ilk fire verildi. Cumartesi günü yapılan antrenmanda sakatlanan Sergio Oliveira'nın durumu belli oldu. Kulüpten yapılan açıklamaya göre; çekilen MR sonucunda Portekizli oyuncunun sağ ayak bileği dış yan bağlarında yırtık tespit edildi. 30 yaşındaki orta saha en az 1 ay yok. Tedavisine hemen başlanan Oliveira'nın 4-6 hafta arasında sahalara dönüşü planlanıyor.