Göztepe - Altay derbisinde neler yaşandı? Suç aletleri stada böyle geldi...

Spor Toto 1. Lig'de Göztepe ile Altay arasında oynanan İzmir derbisinde çıkan olaylar Türk futbol tarihinde kara bir leke olarak yerini aldı. Gürsel Aksel Stadyumu'ndaki karşılaşmanın 22. dakikasından sonra Altay tribünlerinden Göztepeli taraftarlara fişek atılırken, bazı futbolseverler yaralandı. Sahaya inen bir Göztepe taraftarı, korner bayrağı direğini yerinden sökerek Altay kalecisi Ozan Evrim Özenç'e saldırdı. Karşılaşma ertelendi, yaşananlar Avrupa basınında bile manşetlere taşındı.





TRİBÜNLER 7 SAATTE TAHLİYE EDİLDİ

İzmir Valiliği, sis ve işaret fişeğini özel ambulans şoförlerinin stada soktuğunu açıkladı. Sırt çantalarında getirdikleri fişekleri misafir takım tribünündeki tuvaletlere bıraktığı belirlenen özel şirketin ambulans şoförleri A.G. ve H.K.'nın da aralarında bulunduğu 21 kişi yakalanarak gözaltına alındı. 690 Altay taraftarı, 7 saat sonra gece saat 02.00'de stattan tahliye edildi. SABAH, yaralıları hastaneye yetiştiren 2 ambulans şoförünün A.G. ile H.K. olduğu bilgisine ulaştı.





GÖREVLERİNE SON VERİLDİ

İzmir Valiliği'nden yapılan açıklamada şu bilgiler dikkat çekti: "Kamera tespit çalışmalarında ambulans şoförlerinin, saat 16.34'te 2 sırt çantasıyla misafir tribününün bulunduğu tuvaletlere girdiği ve yoğun telefon görüşmeleri yaptıkları görülmüştür. Sırt çantalarını misafir tribünü tuvaletlerine sokan özel ambulans şirketi görevlisi A.G. ve H.K. isimli şahıslar gözaltına alınmıştır. Tribünde ise suç unsuru malzemeleri kullanan D.D., E.Y. ve K.E.'nin organize şekilde suçu gerçekleştirdiği anlaşılmış olup, olayla ilgili toplam 21 şahıs yakalanarak haklarında adlî işlemler başlatılmıştır." Bu arada ambulans şoförlerinin görevlerine son verildi.





SUÇ ALETLERİ STADA BÖYLE GİRDİ

Fişekler mavi çanta içinde rakip takım tribünündeki tuvalete böyle bırakıldı. Tuvaletten alınan çanta, tribüne getirildi. Burada taraftarlara dağıtıldı. Fişeklerden birini F.E'nin ateşlediği öğrenildi

Fişekleri stada sokan ambulans şoförünün vahim olay sonrası kafasını ellerinin arasına alması "Ben ne yaptım" pişmanlığının göstergesi gibiydi. Ama iş işten geçti



6222'DEN SUÇ KAYDI VAR

Karşılaşmanın tatil edilmesinden sonra Altay taraftarları yaklaşık 7 saat stadyumda bekletildi. Toplam 21 şüpheli gözaltına aldı. Soruşturmalar dün geç saatlere kadar sürdü. Fişekleri stada soktuğunu kabul eden ambulans şoförü A.G'nin, Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun'a muhalefetten daha önce suç kaydının bulunduğu bildirildi.