Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri LaLiga, Juventus'a "acil sportif yaptırım" uygulanmasını istedi
Giriş Tarihi: 30.11.2022 00:44

LaLiga, Juventus'a "acil sportif yaptırım" uygulanmasını istedi

AA
LaLiga, Juventus’a acil sportif yaptırım uygulanmasını istedi

İspanya'da 1. ve 2. futbol liglerindeki kulüplerin bağlı olduğu LaLiga kurumu, kulüp başkanı ve yönetim kurulu istifa eden İtalya'nın Juventus kulübüne "acil sportif yaptırım" uygulanmasını istedi.

LaLiga, yaptığı yazılı açıklamada, "Finansal sürdürülebilirlik, futbolun ticari işini korumak için çok önemlidir. Futbolumuza sahip çıkalım." diyerek, yaklaşık 10 yıldır İspanyol futbol kulüplerinde uygulanan ekonomik kontrollerin Avrupa'daki tüm kulüpler için geçerli olması gerektiğini vurguladı.

İtalyan mali polisi tarafından da soruşturulan Juventus'u UEFA Finansal Fair Play kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle nisan ayında UEFA'ya resmi olarak şikayet ettiğini de hatırlatan LaLiga, İtalyan kulübünü oyuncularının gerçek maaş bordrolarını ve çalışanlarının harcamalarını saklamak, transfer değerlerini gerçeğin üzerinde göstermekle suçladığını bildirdi.

İspanyol futbolunun önemli kurumlarından biri olan LaLiga, "Avrupa'da finansal olarak sürdürülebilir futbolu teşvik etmek amacıyla Juventus'a karşı bu şikayetlerini devam ettirdiğini ve yetkili makamlardan bu kulübe acil sportif yaptırımlar uygulamasını talep ettiğini" kaydetti.

LaLiga, nisan ayında UEFA'ya yaptığı şikayette Juventus dışında Manchester City ve Paris Saint Germain kulüplerini de UEFA Finansal Fair Play kurallarını çiğnemekle suçlamıştı.

Juventus Kulüp Başkanı Andrea Agnelli ve yönetim kurulu, kulübün 2019-2020 ve 2020-2021 dönemi mali hesaplarının Torino Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla başlatılan bir soruşturmayla incelenmesinin ardından istifa etmişti.

EN ÇOK OKUNANLAR

Suriye'de PKK/YPG'yi panikletecek gelişme! Kara harekatı öncesi ABD'den dikkat çeken karar
Seyahat edecekler dikkat! Vizede yeni dönem: İşte merak edilen detaylar
EYT SON DAKİKA: AK Parti'den EYT ve sözleşmeli personel için kadro mesajı! Tarih verildi: Yasalaşmasına şahit olacağız
Muhalefetin Cumhurbaşkanı adayıyla ilgili bomba kulis! 'O isimler elendi' dedi ve açıkladı: Yüzde 99 belli
TOKİ KURA TARİHLERİ SON DAKİKA: İşte TOKİ kura çekimi için YENİ takvim! İl il tüm detaylar
Oyuncu Güzin Çorağan son yolculuğuna uğurlandı... Büyük vefasızlık!
Bakan Koca “Çok yakında" diyerek duyurdu: 15 bin 537 tıbbi sekreter alınacak
BENZİN-MAZOT FİYATI SON DAKİKA: Motorin fiyatları için haftanın 2. indirimi geliyor!
CHP'li belediyelerdeki 'terör iltisaklı' personellerle ilgili dosyalar başsavcılığa teslim edildi
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
ARKADAŞINA GÖNDER
LaLiga, Juventus'a "acil sportif yaptırım" uygulanmasını istedi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA