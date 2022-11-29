Savaş Çorlu: Yabancı sınırı kalkacak

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin "Biz bu sezon başında kuralın değişmesini istedik, olmaz dediler. Biz de ona göre transfer yaptık. Gelecek sezon yabancı oyuncu sayısının artmamasını ve 7+4 olmasını istiyoruz. Bu talebimizi TFF'ye resmi olarak ileteceğiz" sözleri üzerine yabancı sınırı konusu yeniden alevlenmişti.

Futbol Plus Youtube kanalında Kağan Dursun'a konuşan Galatasaray muhabiri Savaş Çorlu, yabancı sınırının kalkacağını ifade etti.

Çorlu, "Fark etmiyor, nasıl olsa sürekli değişiyor. Benim naçizane fikrim kalkacak gibi tahmin ediyorum. Kalkacakmış gibi de bilgiler alıyorum. TFF her ne kadar belli değil dese de, bazı kulüp kaynaklarından aldığım bilgi önümüzdeki yıl yabancının serbest olacağı yönünde" dedi.

İşte o açıklamalar...