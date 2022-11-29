Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Savaş Çorlu: Yabancı sınırı kalkacak
Giriş Tarihi: 29.11.2022 14:46

Savaş Çorlu: Yabancı sınırı kalkacak

Savaş Çorlu: Yabancı sınırı kalkacak

Galatasaray muhabiri Savaş Çorlu, Futbol Plus Youtube kanalında Kağan Dursun'a konuştu. Çorlu, yabancı sınırının kalkacağını söyledi.

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin "Biz bu sezon başında kuralın değişmesini istedik, olmaz dediler. Biz de ona göre transfer yaptık. Gelecek sezon yabancı oyuncu sayısının artmamasını ve 7+4 olmasını istiyoruz. Bu talebimizi TFF'ye resmi olarak ileteceğiz" sözleri üzerine yabancı sınırı konusu yeniden alevlenmişti.

Futbol Plus Youtube kanalında Kağan Dursun'a konuşan Galatasaray muhabiri Savaş Çorlu, yabancı sınırının kalkacağını ifade etti.

Çorlu, "Fark etmiyor, nasıl olsa sürekli değişiyor. Benim naçizane fikrim kalkacak gibi tahmin ediyorum. Kalkacakmış gibi de bilgiler alıyorum. TFF her ne kadar belli değil dese de, bazı kulüp kaynaklarından aldığım bilgi önümüzdeki yıl yabancının serbest olacağı yönünde" dedi.

İşte o açıklamalar...

EN ÇOK OKUNANLAR

TOKİ KURA TARİHLERİ SON DAKİKA: İşte TOKİ kura çekimi için YENİ takvim! İl il tüm detaylar
Son dakika: Asgari ücret takvimi belirleniyor! Bakan Bilgin TÜRK-İŞ ve TİSK başkanlarıyla görüşecek
Açılışları Başkan Erdoğan yapacak! İşte Türkiye'ye çağ atlatacak dev eserler
SON DAKİKA : Kabine Toplantısı sona erdi! Başkan Erdoğan'dan terörle mücadelede kararlılık mesajı: Kimseden izin almayız
Kılıçdaroğlu’nun sekreteri nezaket sınırlarını aşarak olay çıkardı
600 metrekarelik Türk bayrağı göklere çekildi
Son dakika | Bartın'da yolcu otobüsü devrildi: 39 yaralı
SON DAKİKA! Göztepe-Altay maçında kaleciye saldıran taraftar tutuklandı: İfadesi ortaya çıktı...
Marketteki vurgun belgelendi; 1 TL'ye alıp 22 TL'ye satıyorlar!
BENZİN-MAZOT FİYATI SON DAKİKA: Motorin fiyatları için haftanın 2. indirimi geliyor!
ARKADAŞINA GÖNDER
Savaş Çorlu: Yabancı sınırı kalkacak
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA