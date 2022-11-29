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Giriş Tarihi: 29.11.2022 11:49

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş'ın Hakim Ziyech teklifi ortaya çıktı

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş’ın Hakim Ziyech teklifi ortaya çıktı

Beşiktaş'ta ara transfer dönemi çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Siyah-beyazlılar teknik direktör Şenol Güneş'in, Ghezzal'ın sakatlığı sonrası transfer etmek isteği Faslı yıldız oyuncu Hakim Ziyech için Chelsea'ye bir teklif hazırladı.

Premier Lig ekibinde beklenen performansı vermeyen bu sezon ligde sadece 5 karşılaşmada şans bulan 29 yaşındaki orta saha oyuncusu için görüşmeler resmen başlıyor. Beşiktaş, bir süredir girişimlerde bulunduğu Faslı yıldızın transferi için önemli bir adım attı ve Ziyech'i sezon sonuna kadar kiralamak için düğmeye bastı. Beşiktaş'ın teklifinde ilk olarak sezon sonuna kadar kiralama önerisi var.

Fotomaç'ın haberine göre; siyah-beyazlıların hazırladığı teklif bununla sınırlı değil. Oyuncunun performansından memnun kalınması durumunda, Chelsea kulübüyle de rakamsal konusunda anlaşma sağlandığında anlaşmanın önümüzdeki sezonu da kapsayacak şekilde, yani 6 ay + 1 senelik şeklinde hazırlandığı belirtildi.

Faslı hücum oyuncusunun kulübü Chelsea'yle menajerler aracılığıyla ilk teması kuran yönetim, sezon sonuna kadar kiralama önerisi için İngiliz devinden olumlu geri dönüş aldı. Yönetimin, bu gelişmenin ardından oyuncuyu sezon sonuna kadar bedelsiz olarak kiralama artı yıldız ismin maaşının yarısını ödemeyi önerdiği kaydedildi.

Hollanda temsilcisi Ajax'ta gösterdiği performans sonrası Avrupa ekiplerinin dikkatini çekmeyi başaran Faslı yıldız oyuncu 2020 yılında Premier Lig devi Chelsea'ya 40 milyon euroya transfer oldu. Ancak Beşiktaş'ın transfer listesinde yer alan Hakim Ziyech, İngiliz ekibinde fazla forma şansı bulamadı. Bu sezon Premier Lig'de çıktığı 5 karşılaşmada gol ve asist katkısı sağlayamayan Ziyech, sadece 148 dakika sahada kalabildi. Faslı oyuncu İngiltere Kupası'nda 1 maçta 68 dakika, Şampiyonlar Ligi'nde ise 3 maçta toplam 58 dakika oynadı.

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Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş'ın Hakim Ziyech teklifi ortaya çıktı
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