Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe’nin istediği Nino’ya kulübünden yeni sözleşme!

Süper Lig ve Avrupa'da lider olarak Dünya Kupası arasına giren Fenerbahçe 'de transfer çalışmaları devam ediyor.

Sezonun kalan bölümünde olası bir stoper sakatlığında sıkıntı yaşamamak için harekete geçen Fenerbahçe hedefini belirlemişti.

NINO'NUN PEŞİNİ BIRAKMIYORLAR

Sarı-Lacivertliler, sezon başında Nino için girişimlerde bulunmuştu. Ancak yaz aylarında Brezilya'da lig devam ettiği için Fluminense, kaptanına gelen teklifleri geri çevirdi. Fenerbahçe, ocak ayında stoper takviyesi yapmayı planlıyor ve 25 yaşındaki savunmacı yine listede. Nino konusunda yeni gelişmeler yaşanıyor.

MAAŞINA ZAM, 2027'YE KADAR KONTRAT

Brezilyalı stoperin sözleşmesi 2024'ün sonunda bitecek. Fluminense, Nino'ya 2027 yılına kadar sürecek yeni bir kontrat teklif etti. Yeni mukavelede, başarılı oyuncunun senelik 1.3 milyon Euro olan maaşı da 1.8 milyon Euro'ya yükselecek.

KADERİNE KENDİ KARAR VERECEK

Sambacı, bu teklife vereceği yanıtla kariyerini şekillendirecek. Nino'nun Avrupa'da kendisini denemek istediği yönünde haberler geliyordu.

BONSERVİSİ BELLİ OLDU

25 yaşındaki stoper eğer yeni sözleşmeyi kabul ederse, muhtemelen Avrupa defterini tamamen kapatarak uzun süre Fluminense'de kalmaya devam edecek. Ancak Nino'nun yeni kontrat önerisini geri çevirmesi halinde Brezilya ekibinin, yıldız stoperin satışına yeşil ışık yakacağı öne sürüldü. Fluminense'nin başarılı savunmacı için kapıyı 7 milyon Euro'dan açması bekleniyor.