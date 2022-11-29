Son dakika haberi: Valencialı Ekvador Dünya Kupası’na veda etti! Senegal adını bir üst tura adını yazdırdı...

Katar'da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası nefesleri kesmeye devam ediyor.
Turnuvada A grubunun son maçlarının tamamlanmasıyla adını bir üst tura yazdıran takımlar belli oldu.
Senegal'in gollerini 44. Sarr ve 70. dakikada Koulibaly kaydederken, Ekvador'un tek golünü 68. dakikada Caicedo kaydetti.
Bu skorla beraber grupta Hollanda 7 puanla birinci, Senegal 6 puanla ikinci, Ekvador, 4 puanla üçüncü ve Katar 0 puanla son sırada yer aldı.
HOLLANDA RAHAT TURLADI
Grubun favorisi olarak görünen Hollanda, son maçında Katar'ı 2-0 mağlup ederek puanını 7'ye yükseltti ve adını bir üst tura yazdırdı.