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Giriş Tarihi: 29.11.2022 19:58 Son Güncelleme: 29.11.2022 20:04

Son dakika haberi: Valencialı Ekvador Dünya Kupası'na veda etti! Senegal adını bir üst tura adını yazdırdı...

Son dakika haberi: Valencialı Ekvador Dünya Kupası’na veda etti! Senegal adını bir üst tura adını yazdırdı...

Son dakika haberi: 2022 FIFA Dünya Kupası A Grubunda Enner Valencialı Ekvador'la karşılaşan Senegal, rakibini 2-1 mağlup ederek kupanın dışına itti. Grubun bir diğer maçında Katar'la karşılaşan Hollanda, ev sahibi ekibi 2-0 yenerek son 16'ya adını yazdırdı. İşte tüm detaylar...

Katar'da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası nefesleri kesmeye devam ediyor.

Turnuvada A grubunun son maçlarının tamamlanmasıyla adını bir üst tura yazdıran takımlar belli oldu.

Grupta Fenerbahçeli Enner Valencia'nın da formasını giydiği Ekvador, Senegal'e 2-1 mağlup olarak Dünya Kupası'na veda etti.

Senegal'in gollerini 44. Sarr ve 70. dakikada Koulibaly kaydederken, Ekvador'un tek golünü 68. dakikada Caicedo kaydetti.

Bu skorla beraber grupta Hollanda 7 puanla birinci, Senegal 6 puanla ikinci, Ekvador, 4 puanla üçüncü ve Katar 0 puanla son sırada yer aldı.

HOLLANDA RAHAT TURLADI

Grubun favorisi olarak görünen Hollanda, son maçında Katar'ı 2-0 mağlup ederek puanını 7'ye yükseltti ve adını bir üst tura yazdırdı.

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Son dakika haberi: Valencialı Ekvador Dünya Kupası'na veda etti! Senegal adını bir üst tura adını yazdırdı...
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