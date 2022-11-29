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Giriş Tarihi: 29.11.2022 09:27

Son dakika Trabzonspor haberleri: Abdullah Avcı, Dünya Kupası sonrası için iddialı!

Son dakika Trabzonspor haberleri: Abdullah Avcı, Dünya Kupası sonrası için iddialı!

Son dakika Trabzonspor haberleri: Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, “Puan cetvelinde fazla fark yok. Aradan sonra gerçek Trabzonspor’u, iddiamızı herkes görecek. Fenerbahçe derbisi ile yeni bir seriye başlarız.” diyerek iddiasını ortaya koydu.

Son şampiyon Trabzonspor, yeni sezona istediği gibi başlayamayıp Dünya Kupası arasına moralsiz girse de teknik direktör Abdullah Avcı, geri dönüşte her şeyin farklı olacağına inanıyor.

Avcı, bu sezon kadroda ummadıkları değişimler yaşadıklarını ifade ederek, "Bu adaptasyon ve uyum sorunu bizi olumsuz etkiledi. Dünya Kupası arası bize iyi gelecek" dedi.

Takımın sezon başı gibi hazırlık dönemini geçirdiğini ifade eden Avcı, şöyle devam etti:

"AYRI HAVA YAŞANACAK"

"Performansı arttırıcı çalışmalar bize iyi gelecek. Dönüşte F.Bahçe maçı var. Bu ayrı bir hava ile lige dönmemizi sağlayacaktır. Geçen sezon rakipler kaybettiği için değil, biz kazandığımız için fark açıldı. Bu sezon herkes kaybediyor ve arada fazla fark yok. Şampiyonluktaki iddiamızı herkes görecek."

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Son dakika Trabzonspor haberleri: Abdullah Avcı, Dünya Kupası sonrası için iddialı!
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