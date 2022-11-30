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Giriş Tarihi: 30.11.2022

2. Juve depremi

2. Juve depremi

İtalyan kulübü, 2006’daki Calciopoli skandalı sonrasında bu kez prisma soruşturması ile sarsıldı, başkan ve yönetim istifa etti

İtalya bir kez daha Juventus skandalı ile çalkalanıyor. 36 kez Serie A şampiyonu olan ve 2006'da Calciopoli skandalı sonrasında küme düşürülen Juve, bu kez şüpheli muhasebe hareketleri nedeniyle istifa depremi yaşadı. Kulübün %63'üne sahip olan başkan Andrea Agnelli, yardımcısı Nedved ve tüm yönetim istifa etti. Özellikle Koronavirüs salgını dönemindeki muhasebe kayıtlarında yapılan şüpheli işlemler sonrasında hissedarlar şikâyette bulunurken Torino Savcılığı 'Prisma soruşturması' başlatmıştı. Yönetim kurulunun yanı sıra CEO Maurizio Arrivabene de istifa edenler arasında yer alırken yeni başkanın ataması da hemen yapıldı. Kulübün sahibi Andrea Agnelli ve ailesinin sahip olduğu, Juventus'un da çoğunluk hissedarı olan Exor şirketi, Gianluca Ferrero'yu başkan olarak atarken soruşturma ile ilgili İtalyan Adalet Bakanlığı'nın kısa süre içinde açıklama yapması bekleniyor.

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2. Juve depremi
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