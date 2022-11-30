2. Juve depremi

İtalya bir kez daha Juventus skandalı ile çalkalanıyor.bu kez şüpheli muhasebe hareketleri nedeniyle istifa depremi yaşadı.Özellikle Koronavirüs salgını dönemindeki muhasebe kayıtlarında yapılan şüpheli işlemler sonrasında hissedarlar şikâyette bulunurken Torino Savcılığıbaşlatmıştı. Yönetim kurulunun yanı sıra CEO Maurizio Arrivabene de istifa edenler arasında yer alırken yeni başkanın ataması da hemen yapıldı. Kulübün sahibi Andrea Agnelli ve ailesinin sahip olduğu, Juventus'un da çoğunluk hissedarı olan Exor şirketi, Gianluca Ferrero'yu başkan olarak atarken soruşturma ile ilgili İtalyan Adalet Bakanlığı'nın kısa süre içinde açıklama yapması bekleniyor.