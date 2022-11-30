2. Juve depremi

İtalyan kulübü, 2006’daki Calciopoli skandalı sonrasında bu kez prisma soruşturması ile sarsıldı, başkan ve yönetim istifa etti
İtalya bir kez daha Juventus skandalı ile çalkalanıyor. 36kez Serie A şampiyonu olanve 2006'da Calciopoli skandalısonrasında küme düşürülen Juve, bu kez şüpheli muhasebe hareketleri nedeniyle istifa depremi yaşadı. Kulübün %63'üne sahip olanbaşkan Andrea Agnelli, yardımcısıNedved ve tüm yönetim istifaetti. Özellikle Koronavirüs salgını dönemindeki muhasebe kayıtlarında yapılan şüpheli işlemler sonrasında hissedarlar şikâyette bulunurken Torino Savcılığı 'Prisma soruşturması' başlatmıştı. Yönetim kurulunun yanı sıra CEO Maurizio Arrivabene de istifa edenler arasında yer alırken yeni başkanın ataması da hemen yapıldı. Kulübün sahibi Andrea Agnelli ve ailesinin sahip olduğu, Juventus'un da çoğunluk hissedarı olan Exor şirketi, Gianluca Ferrero'yu başkan olarak atarken soruşturma ile ilgili İtalyan Adalet Bakanlığı'nın kısa süre içinde açıklama yapması bekleniyor.