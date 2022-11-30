Ahmet Nur Çebi’den Göztepe-Altay maçındaki olaylara tepki! ’Masaya yumruk vurmalıyız’

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, ara transfer dönemi için mesajlar verdi. Çebi, "Kulübümüzün geleceğini düşünmek zorundayız. Kadromuz iyi. Hocamızın raporuna bakacağız. Savunmaya 1 transfer yapabiliriz" dedi. İzmir'deki tribün olaylarına değinen başkan şunları söyledi: "Geçmişten günümüze yaşananları ortaya çıkarıp, olmaması için çalışmalar yapmalıyız."

RADİKAL KARARLAR ALINDI

"Taraftarlık bu değil. Sopayla saldırmak, işaret fişeği atmak, yazık! Gerekirse İngiltere'nin yaptığı gibi masaya yumruk vurmak gerek." İngiltere'nin ilk kadın başbakanı Margaret Tatcher, İngiliz holiganların 1985 yılında sebep olduğu Heysel Faciası'nın ardından radikal kararlar almıştı. İngiliz kulüpleri Avrupa kupalarından 5 yıl, olayları çıkaran holiganların desteklediği Liverpool ise 6 sene men edilmişti. Başkan ayrıca, Beşiktaş'ın son şampiyonluğunun çok kıymetli olduğunu vurguladı.

JOSEF'İN YAŞADIKLARINA DEĞİNMEK İSTEMİYORLAR

Josef de Souza'nın A.Gücü maçında gördüğü kırmızı karta da değinen Ahmet Nur Çebi, "Bir kulüp başkanı diyor ki, 'Geçmişte yaşananlara değinmeden, bugün yaşananlar ve gelecekle ilgili çalışmalar yapıp açıklamada bulunalım.' Aslında 'Josef de Souza'nın yaşadıklarına değinmeyelim' demek istiyor. Ne ilginç değil mi?" ifadelerini kullandı.