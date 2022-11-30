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Giriş Tarihi: 30.11.2022 12:10

Antalyaspor moda oldu”

“Antalyaspor moda oldu”

Antalyaspor’un marka haline geldiğini ve ilerleyen yıllarda da taraftar sayısının artacağını söyleyen Tolga Cömertoğlu, "Önce şehrimiz sonra vatanımıza sahip çıkmamız gerek. Antalyaspor taraftarı olmak da trend oldu. Şimdi her yerden insanlarımız var. Antalyaspor bu şehrin modası oldu. 2 sene sonra minimum 23 bin taraftara ulaşacağız stadyumda" ifadelerini kullandı.

Antalyaspor'un marka haline geldiğini ve ilerleyen yıllarda da taraftar sayısının artacağını söyleyen Tolga Cömertoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"10 numaralı loca benimdir. Bana kale arkası çok güzel şeyleri hatırlatıyor. İnanılmaz güzel şeyler yapıyorlar. Türkiye'nin her yerinde kardeşlerimiz var. Hep beraber okullara gidip Antalyaspor sevgisini aşılıyoruz. Taraftar şehrimin en büyük sosyal markasını sahipleniyor. Önce şehrimiz sonra vatanımıza sahip çıkmamız gerek. Antalyaspor taraftarı olmak da trend oldu. Şimdi her yerden insanlarımız var. Antalyaspor bu şehrin modası oldu. 2 sene sonra minimum 23 bin taraftara ulaşacağız stadyumda. Bir şehrin ortak paydaşları olarak herkesi bir araya getireceğiz. Bunu başaracağız.

"07 GENÇLİK TARAFTARDAN DA ÖTE"

07 Gençlik grubuyla ilgili konuşan Cömertoğlu, "Yardım konusunda belki Türkiye'nin en yaratıcı gruplarından birisiyiz. Ben hep Allah'a dua ediyorum. Bu devirde kime ne yardım edeceğini bilemiyorsun. Yardımlarımız spontane gelişiyor. 07 gençlik taraftardan da öte. Yardımlarımız inanılmaz profesyonel. Yardımlarımız devam ediyor. Kovidde yiyecek içecek sektörü zarardaydı. Öyle bir yardım yapmalıyız ki iki taraf da kazanmalı dedik. Yiyecek içecek biletleri bastırdık. Çok da teşekkür aldık. Kırtasiye yardımlarını da geleneksel hale getirdik" dedi.

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“Antalyaspor moda oldu”
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