Courtois'dan Belçika'da kavga iddiasına cevap! "Yakalarsak takımdaki son günü olacak"

Belçika'da Fas mağlubiyeti sonrasında soyunma odasının karıştığı ve üç oyuncu arasında kavga çıktığı iddia edilmişti. Habere göre; Kevin de Bruyne, Eden Hazard ve Jan Vertonghen, Fas maçının ardından soyunma odasında birbirlerine girdi ve kavgayı ayıran isim Romelu Lukaku oldu.
Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Eden Hazard, "Ortada büyük bir sorun yok. Her şey abartılıyor. Dün bir toplantı yaptık ve bazı konular masaya yatırıldı. Roberto Martinez de oradaydı. Jan Vertonghen ile tartışma yaşamadım. 'Yaşlı' sözleriyle ilgili Kevin De Bruyne ile konuştum. Bunun bir şakadan ibaret olduğunu söyledi. Takıma tam anlamıyla güveniyor, aksi halde burada olmazdı. Soyunma odasında gerginlik olması normal, çünkü yenildik. Ancak bundan fazlası yaşanmadı. Benim ve takım için oldukça karışık bir durum ancak büyük takımların böyle dönemleri olur. İşte bu yüzden birlik olmalı ve sahada kazanmalıyız" ifadelerini kullandı.
"YAKALARSAK TAKIMDAKİ SON GÜNÜ OLACAK"
Belçika kalecisi Thibault Courtois ise soyunma odasında yaşanan gerginliğin son derece normal olduğunu ve olayların medya tarafından abartıldığını söyledi. Courtois, "Takımda kimse mutlu değil. Tek düşündüğümüz şey Salı günü kazanmak. Sonuçta bu futbol , her şey olabilir ancak elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Kaybettiğimiz için soyunma odasında öfkeliydik, skor bizi hayal kırıklığına uğramıştı. Hocamız bize bir konuşma yaptı. Bence medya bu durumu abartıyor. Gruptan çıkabileceğimizi düşünüyoruz. Anlatılan şeyler hiç yaşanmadı. Evet yedek kulübesinin camını yumruğumla kırdım. Çünkü herkes büyük hayalkırıklığına uğramıştı ama kimse birbirine bağırmadı. Bu iyi bir yöntem değil. Takım toplantıları bu yüzden var zaten. Soyunma odasında kavga çıktığını düşünmek çılgınlık. Burada yalnızca futbolcular yok, birçok insan çalışıyor. Belki birileri bir şeyler sızdırdı. Köstebeğin kim olduğunu araştırmamıza gerek yok. Ancak onu yakalarsak takımdaki son günü olacak" şeklinde konuştu.