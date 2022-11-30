Courtois'dan Belçika'da kavga iddiasına cevap! "Yakalarsak takımdaki son günü olacak"

"YAKALARSAK TAKIMDAKİ SON GÜNÜ OLACAK"

Belçika kalecisi Thibault Courtois ise soyunma odasında yaşanan gerginliğin son derece normal olduğunu ve olayların medya tarafından abartıldığını söyledi. Courtois, "Takımda kimse mutlu değil. Tek düşündüğümüz şey Salı günü kazanmak. Sonuçta bu futbol , her şey olabilir ancak elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Kaybettiğimiz için soyunma odasında öfkeliydik, skor bizi hayal kırıklığına uğramıştı. Hocamız bize bir konuşma yaptı. Bence medya bu durumu abartıyor. Gruptan çıkabileceğimizi düşünüyoruz. Anlatılan şeyler hiç yaşanmadı. Evet yedek kulübesinin camını yumruğumla kırdım. Çünkü herkes büyük hayalkırıklığına uğramıştı ama kimse birbirine bağırmadı. Bu iyi bir yöntem değil. Takım toplantıları bu yüzden var zaten. Soyunma odasında kavga çıktığını düşünmek çılgınlık. Burada yalnızca futbolcular yok, birçok insan çalışıyor. Belki birileri bir şeyler sızdırdı. Köstebeğin kim olduğunu araştırmamıza gerek yok. Ancak onu yakalarsak takımdaki son günü olacak" şeklinde konuştu.