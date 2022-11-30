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Giriş Tarihi: 30.11.2022 10:22 Son Güncelleme: 30.11.2022 10:28

Enner Valencia gözyaşlarını tutamadı! Ekvador, Dünya Kupası'na veda etti

Enner Valencia gözyaşlarını tutamadı! Ekvador, Dünya Kupası’na veda etti

2022 Dünya Kupası'na iyi bir başlangıç yapan Ekvador, Senegal karşısında aldığı yenilgi sonrası turnuvaya veda etti. Fenerbahçeli yıldız Enner Valencia maç sonrası gözyaşlarına hakim olamadı.

Enner Valencia, Dünya Kupası'nda Ekvador'un Senegal karşısında 2-1 mağlup olmasının ardından açıklamalarda bulundu. Fenerbahçeli oyuncu, Katar'a veda etmeleri sebebiyle gözyaşlarını tutamadı.

Enner Valencia gözyaşlarını tutamadı

33 yaşındaki futbolcu, "Beklentileri karşılamak istiyorduk. Bizim için çok zor bir an, bunu beklemiyorduk. Bugüne kadar yaptıklarımızdan dolayı çok mutlu ve heyecan doluyduk. Ama bugün başaramadık" dedi.

Senegal'e 2-1 mağlup olan Ekvador, rakibinin 2 puan gerisinde kalarak Dünya Kupası'nda üst tura çıkamadı. Katar'a iki, Hollanda'ya bir gol atan Enner Valencia turnuvayı 3 gol ile tamamladı.

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Enner Valencia gözyaşlarını tutamadı! Ekvador, Dünya Kupası'na veda etti
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