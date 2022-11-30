Enner Valencia gözyaşlarını tutamadı! Ekvador, Dünya Kupası’na veda etti

Enner Valencia, Dünya Kupası'nda Ekvador'un Senegal karşısında 2-1 mağlup olmasının ardından açıklamalarda bulundu. Fenerbahçeli oyuncu, Katar'a veda etmeleri sebebiyle gözyaşlarını tutamadı.
Enner Valencia gözyaşlarını tutamadı
33 yaşındaki futbolcu, "Beklentileri karşılamak istiyorduk. Bizim için çok zor bir an, bunu beklemiyorduk. Bugüne kadar yaptıklarımızdan dolayı çok mutlu ve heyecan doluyduk. Ama bugün başaramadık" dedi.
Senegal'e 2-1 mağlup olan Ekvador, rakibinin 2 puan gerisinde kalarak Dünya Kupası'nda üst tura çıkamadı. Katar'a iki, Hollanda'ya bir gol atan Enner Valencia turnuvayı 3 gol ile tamamladı.