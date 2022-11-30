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Giriş Tarihi: 30.11.2022

Gereken yapılacak

Gereken yapılacak

“Federasyon olarak tüm bilgi ve raporları değerlendirdikten sonra hem disiplin hem de yönetim kurulumuz gerekli kararları alacaktır. Gerekirse talimatları da değiştireceğiz”

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, Göztepe-Altay maçında yaşanan olayların ardından dün İzmir'e çıkarma yaptı. Vali Yavuz Selim Köşger'i ziyaret edip, kulüp temsilcileriyle buluştu. Yaşanan son olayların futbol tarihine kara bir leke bıraktığının altını çizen Büyükekşi, "Bu tip olaylara sebep olanlara 'dur' dememiz gerekiyor. Yaşananların kimseye faydası yok" dedi. Olayların Türk futboluna yapılmış bir saldırı olduğuna vurgu yapan TFF Başkanı, "Futbolun tüm paydaşlarının birlik ve beraberlik içerisinde hareket etmesi son derece önemli. Hepimizin taşın altına elimizi değil gövdemizi koymamız gerekiyor. Kararlılıkla bir duruş sergilememiz şart" diye konuştu.

HER AYRINTI İNCELENİYOR
Büyükekşi, alacakları karar öncesinde gerekli bilgileri toplamak için İzmir'e geldiklerini belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bilgi ve raporları tüm ayrıntılarıyla değerlendirdikten sonra hem disiplin hem de yönetim kurulumuz gerekli kararları alacaktır. Buradan çıkan neticelere göre, talimatlarda bir değişiklik yapılması gerekiyorsa onları da inceleyeceğiz."

SPORU ŞİDDETLE GÖLGELENDİRMEYİZ
GENÇLIK ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Göztepe- Altay müsabakasına ilişkin, "Oradaki şiddeti hiçbir şekilde kabul edemeyiz. İlgili bakanlarımızla görüştük. Konuyu takip ediyoruz. Sporu şiddetin gölgelemesine asla müsaade etmeyiz" dedi.

YARALI TARAFTARA DEVLER LİGİ DAVETİ
TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, fişekle yaralanan Göztepe taraftarı Mehmet Çakır'ı tedavi gördüğü hastanede ziyaret ederek doktorlardan bilgi aldı. Çakır'ı 10 Haziran'da İstanbul'da oynanacak Şampiyonlar Ligi finaline davet eden Büyükekşi, "Türkiye Futbol Federasyonu olarak taraftarımızın yanındayız" dedi. Ziyarette, TFF Yönetim Kurulu Üyeleri Talat Papatya, Nüket Küçükel Ezberci, Müslüm Özmen, İzmir Spor Kulüpleri Birliği Vakfı (İZVAK) Başkanı Ali Erten, Göztepeli oyuncular Yasin Öztekin, Atınç Nukan ve İsmail Köybaşı da hazır bulundu.

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