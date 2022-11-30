Gereken yapılacak

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, Göztepe-Altay maçında yaşanan olayların ardından dün İzmir'e çıkarma yaptı. Vali Yavuz Selim Köşger'i ziyaret edip, kulüp temsilcileriyle buluştu. Yaşanan son olayların futbol tarihine kara bir leke bıraktığının altını çizen Büyükekşi,dedi. Olayların Türk futboluna yapılmış bir saldırı olduğuna vurgu yapan TFF Başkanı,Hepimizin taşın altına elimizi değil gövdemizi koymamız gerekiyor. Kararlılıkla bir duruş sergilememiz şart" diye konuştu.Büyükekşi,belirterek, sözlerinişöyle sürdürdü: "Bilgi ve raporlarıtüm ayrıntılarıyla değerlendirdiktensonra hem disiplin hem de yönetimkurulumuz gerekli kararları alacaktır.Buradan çıkan neticelere göre,GENÇLIK ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Göztepe- Altay müsabakasına ilişkin, "Oradaki şiddeti hiçbir şekilde kabul edemeyiz. İlgili bakanlarımızla görüştük. Konuyu takip ediyoruz. Sporu şiddetin gölgelemesine asla müsaade etmeyiz" dedi.TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, fişekle yaralanan Göztepe taraftarı Mehmet Çakır'ı tedavi gördüğü hastanede ziyaret ederek doktorlardan bilgi aldı. Çakır'ı 10 Haziran'da İstanbul'da oynanacak Şampiyonlar Ligi finaline davet eden Büyükekşi, "Türkiye Futbol Federasyonu olarak taraftarımızın yanındayız" dedi. Ziyarette, TFF Yönetim Kurulu Üyeleri Talat Papatya, Nüket Küçükel Ezberci, Müslüm Özmen, İzmir Spor Kulüpleri Birliği Vakfı (İZVAK) Başkanı Ali Erten, Göztepeli oyuncular Yasin Öztekin, Atınç Nukan ve İsmail Köybaşı da hazır bulundu.