Göztepe - Altay maçına fişekleri sokan şoförün şoke eden paylaşımı!

Göztepe ile Altay arasındaki İzmir derbisinde olayların başlamasına neden olan sis ve işaret fişeğini stada sırt çantasıyla sokup, tuvalete bırakan özel ambulansın şoförü Anıl Gügercin'in (25) sosyal medya paylaşımları kan donduran cinsten… Daha önce 6222'den sabıkası da olan Gügercin'in, 7 sene önce paylaştığı bir fotoğrafının altına "Sarı-kırmızı giyen herkes bir gün ölecek" notunu yazması dikkat çekti.

DEPLASMANLARI KAÇIRMAMIŞ

Hayatını adeta Altay'a adayan Gügercin'in siyah-beyazlıların deplasmandaki maçlarını da kaçırmadığı ortaya çıktı. Bir paylaşımında tribünde en önde tezahürat yaparken görülen 25 yaşındaki taraftar, başka bir fotoğrafında 'Çevik amca sana da gider' yazarak Çevik Kuvvet polisine gönderme yapmış. Elinde yanmış bir meşaleyi tutarken görülen Gügercin'in ''Yemin ederim kimseyi senin kadar sevmedim Altay'ım" paylaşımı da var.