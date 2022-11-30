Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Göztepe - Altay maçına fişekleri sokan şoförün şoke eden paylaşımı!
Giriş Tarihi: 30.11.2022 09:30

Göztepe - Altay maçına fişekleri sokan şoförün şoke eden paylaşımı!

Göztepe - Altay maçına fişekleri sokan şoförün şoke eden paylaşımı!

Fişekleri stada sokan ambulans şoförü, tam bir holigan çıktı. “Sarı kırmızı giyen herkes bir gün ölecek” paylaşımı en dikkat çekeni oldu.

Göztepe ile Altay arasındaki İzmir derbisinde olayların başlamasına neden olan sis ve işaret fişeğini stada sırt çantasıyla sokup, tuvalete bırakan özel ambulansın şoförü Anıl Gügercin'in (25) sosyal medya paylaşımları kan donduran cinsten… Daha önce 6222'den sabıkası da olan Gügercin'in, 7 sene önce paylaştığı bir fotoğrafının altına "Sarı-kırmızı giyen herkes bir gün ölecek" notunu yazması dikkat çekti.

DEPLASMANLARI KAÇIRMAMIŞ

Hayatını adeta Altay'a adayan Gügercin'in siyah-beyazlıların deplasmandaki maçlarını da kaçırmadığı ortaya çıktı. Bir paylaşımında tribünde en önde tezahürat yaparken görülen 25 yaşındaki taraftar, başka bir fotoğrafında 'Çevik amca sana da gider' yazarak Çevik Kuvvet polisine gönderme yapmış. Elinde yanmış bir meşaleyi tutarken görülen Gügercin'in ''Yemin ederim kimseyi senin kadar sevmedim Altay'ım" paylaşımı da var.

EN ÇOK OKUNANLAR

Suriye'de PKK/YPG'yi panikletecek gelişme! Kara harekatı öncesi ABD'den dikkat çeken karar
Seyahat edecekler dikkat! Vizede yeni dönem: İşte merak edilen detaylar
Muhalefetin Cumhurbaşkanı adayıyla ilgili bomba kulis! 'O isimler elendi' dedi ve açıkladı: Yüzde 99 belli
TOKİ KURA TARİHLERİ SON DAKİKA: İşte TOKİ kura çekimi için YENİ takvim! İl il tüm detaylar
EYT SON DAKİKA: AK Parti'den EYT ve sözleşmeli personel için kadro mesajı! Tarih verildi: Yasalaşmasına şahit olacağız
Oyuncu Güzin Çorağan son yolculuğuna uğurlandı... Büyük vefasızlık!
Açılışları Başkan Erdoğan yapacak! İşte Türkiye'ye çağ atlatacak dev eserler
Bakan Koca “Çok yakında" diyerek duyurdu: 15 bin 537 tıbbi sekreter alınacak
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Şaka mısınız siz?
ARKADAŞINA GÖNDER
Göztepe - Altay maçına fişekleri sokan şoförün şoke eden paylaşımı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA