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Giriş Tarihi: 30.11.2022 11:21

Hataysporlu Ruben Ribeiro'ya hapis cezası!

Hataysporlu Ruben Ribeiro’ya hapis cezası!

Süper Lig ekiplerinden Hatayspor'da flaş bir gelişme yaşandı. Akdeniz ekibinin Portekizli futbolcusu Ruben Ribeiro'ya eşine şiddet uyguladığı gerekçesiyle elektronik gözetimle ev hapsi verildi.

Hataysporlu futbolcu Ruben Ribeiro için flaş bir iddia ortaya atıldı. Portekiz basınından A Bola'da yer alan habere göre; eşine şiddet uygulayan tecrübeli oyuncu göz altına alındı.

RIBEIRO'YA EV HAPSİ

Mahkemeye çıkarılan 35 yaşındaki oyuncu için eşine uyguladığı şiddet sebebiyle hakkında elektronik gözetimle ev hapsi kararı verildi.

TÜRKİYE'YE KAÇTI!

Ancak ekipler, kontrol cihazını kurmak için Ribeiro'nun evine gittiğinde oyuncunun Türkiye'ye kaçtığı öğrenildi.

Tecrübeli oyuncu Hatayspor ile çıktığı 82 maçta, 3 gol ve 6 asist yapma başarısı gösterdi.

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Hataysporlu Ruben Ribeiro'ya hapis cezası!
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