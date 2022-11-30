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Giriş Tarihi: 30.11.2022 11:21

Napoli'de Kim Min-Jae şoku! Dünya Kupası'nda sakatlandı

Napoli’de Kim Min-Jae şoku! Dünya Kupası’nda sakatlandı

2022 Dünya Kupası grup mücadelesinde oynanan Güney Kore - Gana maçından Napoli'ye kötü haber geldi. Ligde şampiyonluğu hedefleyen Napoli'nin 2022 Dünya Kupası dönüşü ilk maçta deplasmanda Inter ile karşılaşacak.

Sezon başında Fenerbahçe 'den Napoli'ye 18 milyon Euro karşılığında transfer olan Kim Min-Jae, gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekti. Serie A'da namağlup şekilde liderlik koltuğunda oturan Napoli'nin savunmadaki en güvendiği isimlerden biri olan Güney Koreli oyuncu 2022 Dünya Kupası'nda milli takım formasıyla mücadele ediyor.

BEKLENEN PERFORMANSI VEREMEDİLER
Gruptaki ilk maçında Uruguay ile golsüz berabere kalan Güney Kore, ikinci maçta Gana karşısına çıktı. 2-0 geriye düşen Asya temsilcisi, ikinci yarıda bulduğu gollerle 2-2'lik eşitliği yakaladı. Güney Kore'nin geri dönüşüne rağmen, son sözü Gana'dan Mohammed Kudus söyledi ve Afrika temsilcisi sahadan 3-2 galibiyetle ayrıldı. Güney Kore gruptaki son maçını 2 Aralık'ta Portekiz ile yapacak.

SON DAKİKADA SAKATLANDI
Güney Kore ile Gana arasında oynanan mücadelenin 90+2. dakikasında Kim Min-Jae bir sakatlık yaşadı. Teknik Direktör Paulo Bento, başarılı savunmacıyı oyundan aldı. Milli Takım doktorları tarafından durumu yakından takip edilen Kim Min-Jae konusunda Napoli de endişeli bir bekleyiş var. Bu sezon Serie A'da şampiyonluğu hedefleyen İtalyan ekibi savunmada en güvenilir isim olamn Güney Koreli oyuncuyu kaybetmek istemiyor. Ligde şampiyonluğu hedefleyen Napoli'nin 2022 Dünya Kupası dönüşü ilk maçta deplasmanda Inter ile karşılaşacak.

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Napoli'de Kim Min-Jae şoku! Dünya Kupası'nda sakatlandı
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