Napoli’de Kim Min-Jae şoku! Dünya Kupası’nda sakatlandı

SON DAKİKADA SAKATLANDI

Güney Kore ile Gana arasında oynanan mücadelenin 90+2. dakikasında Kim Min-Jae bir sakatlık yaşadı. Teknik Direktör Paulo Bento, başarılı savunmacıyı oyundan aldı. Milli Takım doktorları tarafından durumu yakından takip edilen Kim Min-Jae konusunda Napoli de endişeli bir bekleyiş var. Bu sezon Serie A'da şampiyonluğu hedefleyen İtalyan ekibi savunmada en güvenilir isim olamn Güney Koreli oyuncuyu kaybetmek istemiyor. Ligde şampiyonluğu hedefleyen Napoli'nin 2022 Dünya Kupası dönüşü ilk maçta deplasmanda Inter ile karşılaşacak.